84.000 flere nordmænd er blevet arbejdsløse på en uge med mange smittede af coronavirus.

Sammenlignet med tirsdag i sidste uge er der i Norge blevet registreret 84.000 flere arbejdsløse.

Det er en stigning på 128 procent ifølge det norske arbejds- og socialministerium. Det kommer efter en uge, hvor de økonomiske konsekvenser af smitten med coronavirus er blevet mærkbare.

- Norsk økonomi og det norske arbejdsmarked er midt i en meget krævende tid, og det giver sig allerede udslag i afskedigelser og stærkt stigende arbejdsløshed, siger arbejds- og velfærdsdirektør i ministeriet Sigrun Vågeng.

Hun siger, at man må forvente, at det bliver værre endnu - at arbejdsløsheden vil fortsætte med at vokse.

/ritzau/NTB