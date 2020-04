For 13. dag i træk er der færre på intensiv, og for syvende dag i træk falder antallet af indlagte patienter.

Frankrig har i det seneste døgn registreret 531 coronarelaterede dødsfald på landets hospitaler og plejehjem.

Det oplyser chefen for den franske sundhedsstyrelse, Jerome Salomon, tirsdag ifølge Reuters.

Døgnet inden var der 547 coronadødsfald.

Dermed har Frankrig registreret i alt 20.796 dødsfald relateret til coronapandemien, siden den nåede til Europa tidligere på året.

Omkring fire ud af 10 dødsofre er døde på de franske plejehjem og ældreboliger, men flertallet er døde på landets hospitaler.

Det høje coronadødstal i Frankrig er kun overgået af tre andre lande i verden, nemlig USA, Italien og Spanien.

Der er dog lidt lyspunkter i de tal, Jerome Salomon præsenterede på sin daglige briefing tirsdag.

Tallene viser, at for syvende dag i træk falder antallet af indlagte coronapatienter på de franske hospitaler. Lidt over 30.000 mennesker er indlagt.

Og for 13. dag i træk er der et fald i antallet af alvorlige syge patienter, der er indlagt på en af landets intensivafdelinger. I alt er 5433 patienter indlagt her, mens tallet et døgn tidligere var 5683.

Jerome Salomon advarer dog mod at sænke paraderne og siger på sin briefing tirsdag aften, at pandemien fortsat er "massiv".

/ritzau/Reuters