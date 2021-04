Indien har torsdag registreret 314.835 nye tilfælde af covid-19, hvilket er det hidtil højeste tal for et enkelt døgn i noget land under pandemien. Dette forstærker frygten for, at landets sundhedssektor er ved at blive overbebyrdet, da hospitaler i det nordlige og vestlige Indien - også i hovedstaden New Delhi - mangler iltflasker til covid-19 patienter. Uncredited/Ritzau Scanpix