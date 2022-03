Når Oleksij i disse dage træder ind på sin arbejdsplads, går han forbi tungt bevæbnede russiske soldater ved indgangspartiet.

De udveksler ikke ét ord med hinanden.

Han kigger knapt på dem.

Herefter går han op på sit 'kontor' – én af de seks reaktorer på Europas største atomkraftværk – og gør sit arbejde, som han plejer.

Men intet er, som det plejer, fortæller Oleksij.

»Vi er allesammen meget bange, men bliver nødt til at sørge for en sikker drift af atomkraftværket. Vi er meget nervøse,« skriver han til B.T.

Oleksij arbejder nemlig som ledende ingeniør på Zaporizjzja-atomkraftværket, der i fredags blev overtaget af russiske tropper.

Under angrebet holdt hele verdenen vejret, da der udbrød brand ved atomkraftværket, men heldigvis viste det sig at være en tilstødende bygning.

Oleksij var selv hjemme, da de russiske soldater angreb og overtog hans arbejdsplads, men siden har han haft flere dage på atomkraftværket under opsyn fra Putins tropper.

Zaporizjzja-atomkraftværket blev angrebet den 4. marts 2022 og er nu under russisk kontrol Foto: HANDOUT

Og det er en situation, der bestemt ikke skaber tryghed hos medarbejderne, som altså stadig er tvunget til at betjene atomkraftværket.

»Alle mine kollegaer er bekymrede for deres fremtid, og de ved ikke, hvad der kan ske lige nu,« fortæller Oleksij.

Ingeniøren, der har arbejdet næsten 25 år på kraftværket, understreger også over for B.T., hvor potentielt farligt det kan være, når Europas største kraftværk er »i fjendens hænder«.

»Det kan være meget farligt for alle, hvis fjenden laver skade på de her radioaktive objekter og ingen ved, hvilke problemer verden så kan ende med. Jeg kan fortælle dig, at konsekvenserne kan blive store og meget ubehagelige,« siger Oleksij.

B.T. har interviewet Oleksij skriftligt, og her har Zaporizjzja-medarbejderen flere gange understreget, hvorfor han ønsker at stå frem med sit fulde navn.

»Jeg kan fortælle dig, at størstedelen af ukrainerne er stolte mennesker. Ukrainerne er et frihedselskende land – vi kan ikke være under besættelse. Sandheden er på vores side,« skriver Oleksij.

På trods af det har B.T. selv truffet en beslutning om at anonymisere Oleksij for at værne om hans sikkerhed.

Oleksij er derfor ikke det rigtige navn på den mand, der lige nu går og sørger for, at én af de seks reaktorer på Zaporizjzja-atomkraftværket er sikker.

Et billede af Zaporizjzja-atomkraftværket fra 2008. Foto: Stringer .

B.T. kender naturligvis den fulde identitet på manden.

Lige nu er Oleksij i en situation, hvor han ikke kan gøre andet end at varetage sit job og føje de russiske soldater, der befinder sig på Zaporizjzja-kraftværket.

Andre medarbejdere har fået lov at tage hjem, men Oleksij og en række andre nøglemedarbejdere er tvunget til at møde fysisk op på atomkraftværket for at få reaktorerne til fortsat at køre.

Af samme grund kan Oleksij ikke forlade byen med sin familie, og derfor har han én særlig bøn:

»Det er vigtigt for mig at sige, at Ukraine har brug for hjælp fra hele verdenen til at stoppe russiske fascister. Jeg vil ikke have, at russerne ødelægger mit hjem,« skriver Oleksij.