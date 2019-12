Den netop fyrede direktør hos flyproducenten Boeing, Dennis Muilenberg, kan se frem til et astronomisk gyldent håndtryk.

Mandag blev han smidt på porten på grund af faldende aktiekurser og skandalen om flytypen 737 Max, der ikke har fløjet siden marts i år.

Årsagen er tvivl om sikkerheden efter to flystyrt i Etiopien og Indonesien, som har kostet 346 personer livet.

Dennis Muilenberg kommer trods skandalen ikke selv til at have lommesmerter.

CEO Dennis Muilenberg er fortid i Boeing. Foto: JIM WATSON

Ifølge CNN kan den tidligere topchef nemlig få op til 400 millioner i det, man i USA kalder 'golden parachute' dvs. gyldent håndtryk.

Det eksakte beløb kommer til at afhænge af de konkrete forhandlinger med Boeings bestyrelse.

Dennis Muilenberg blev hyret til flyselskabet tilbage i 2015, og de to flyulykker har siden oktober 2018 medvirket til firmaets nedtur.

Da styrtede et indonesisk indenrigsfly fra Lion Air Flight i Javahavet 13 minutter efter take-off.

Alle 189 ombordværende døde.

Allerede i marts 2019 var den gal igen. Et fly fra Etiopian Airlines styrtede ned blot seks minutter efter takeoff fra hovedstaden i Etiopien, Addis Ababa.

Flyet skulle til Nairobi i Kenya, og alle 149 passagerer ombord mistede livet.

Billede af et amerikansk Boeing 737 Max 8 taget kort tid før, at flyet blev tvunget på jorden af luftfartsmyndighederne efter to katastrofale ulykker. Foto: JUSTIN LANE

Efter ulykken krævede luftfartsmyndigheder over hele verden, at flyet skulle blive på jorden på grund af mistanke om, at der var problemer med flyets software. Og siden har flytypen ikke været på vingerne.

Boeing har tidligere oplyst, at flystyrtene var forårsaget af en fejl i aktiveringen af flyets MCAS-funktion.

MCAS er et automatisk anti-stall-system, der skal forhindre, at flyet mister dets opdrift.

Tidligere på måneden lød det fra Boeing, at man helt ville droppe produktionen af 737 Max.

Fyringen af Dennis Muilenberg kommer efter, at aktierne i selskabet er faldet med mere end 20 pct. over de seneste ni måneder.

Tirsdag blev det meldt ud, at bestyrelsesmedlem i Boeing David Calhoun overtager direktør-sædet til januar.