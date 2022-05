En af de ansatte siger det sådan her:

»Til sidst ramte jeg muren, ikke bare på grund af stress, men fordi jeg havde fået nok psykisk. Da kunne jeg virkelig mærke, at jeg måtte sige op,« lyder det.

Det svenske techmedie Breakit afslører nu en arbejdsplads præget af mobning, chikane og krænkelser hos det ellers så succesrige onlinefirma Boozt, der er stiftet af dansk-islandske Hermann Haraldsson og har hovedsæde i Malmø.

19 tidligere og nuværende medarbejdere fortæller om et »giftigt arbejdsmiljø« og kommer med konkrete eksempler igennem flere år, fra 2013-21.

Det fremgår, at chefer ved mange lejligheder har gramset, krammet og kysset på medarbejdere i forbindelse med firmafester.

Videre er de ansattes udseende blevet kommenteret. Både positivt og negativt: »Du burde tabe dig,« som en af de anonyme ansatte erindrer at have fået at vide.

Samtidig bliver der berettet om en særdeles hård tone, hvor mange gennem årene er kommet grædende ud fra møder. Der bliver fortalt, hvordan mange chefer råber og skriger af de menige medarbejdere.

»Chefernes ledelsesstil udnytter, at folk er bange for dem, og hvis man kritiserer kulturen, bliver man straffet. Toppen består af en gruppe, der beskytter hinanden,« som en kilde siger.

Ifølge Breakit har den svenske udgave af Arbejdstilsynet, Arbetsmiljöverket, på grund af anmeldelser om forholdene været på flere besøg hos Boozt, hvor det ellers går rigtigt godt. Økonomisk.

Tidligere på året kunnet selskabet meddele, at man i 2021 endte med et overskud på lige knap 140 millioner danske kroner efter overskud på 95 millioner kroner og 40 millioner kroner i de foregående år.

I forbindelse med regnskabet fortalte Boozt, at især udviklingen på det danske og norske marked havde været med til sikre fremgangen.

Over for Breakit erkender direktør Hermann Haraldsson, at der har været problemer.

Hermann Haraldsson er direktør og stifter af Boozt. Foto: Emil Hougaard

»Vi har haft nogle hændelser, der var i strid med vores etiske retningslinjer, og som vi fik rettet med det samme. Generelt har vi en meget høj tilfredshed blandt personale,« siger han.

Han mener ikke, at der i dag er problemer

»Vi er vokset fra 0 til 1.200 ansatte på ti år, og selvfølgelig vil der opstår problemer, men jeg synes, at vi har været gode til at håndtere dem. Det er meget vigtigt at have et godt arbejdsmiljø, og du kommer ikke til at finde en eneste person, som kan fortælle, at jeg har mobbet nogen,« siger Hermann Haraldsson.

Boozt findes i dag i 12 lande.