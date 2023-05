Flere måneders lønkaos får nu ansatte i den norske afdeling af kaffekæden Espresso House til at sige stop.

Mens nogle ansatte ikke har fået løn, har andre fået registreret forkerte antal timer og forkerte timelønninger.

Det skriver dn.no ifølge Finans.

Espresso House er Nordens største kaffekæde med flere end 500 kaffebarer i de nordiske lande og Tyskland.

67 af kædens kaffebarer er i Danmark, hvor Espresso House har 1.000 ansatte.

Mens nogle slet ikke får løn, beskriver andre ansatte i kæden i Norge, hvordan de er nødt til at selv at holde regnskab og gennemgå alt, fordi de ikke kan stole på, at de får den korrekte lønudbetaling.

Og når det så går galt, oplever de ikke, at Espresso House har vilje til at rette op på fejl.

»Vi har over længere tid haft problemer med lønkørslen til en række af vores ansatte i Espresso House. Vi har brugt et eksternt system, som ikke har fungeret tilfredsstillende, men det er vores ansvar uanset hvad,« siger Espresso Houses norske landechef, May-Britt Østby, til dn.no.

Herhjemme forklarer kædens danske landechef, Sabrina Jæger, over for Finans, at man ikke oplever de samme problemer som i Norge.