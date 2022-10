Lyt til artiklen

»Har du været slem? Skal jeg tage dig med udenfor?«

Den kvindelige pædagog er iført en Scream-maske, mens hun råber det lille barn ind i ansigtet.

Drengen forsøger at rykke væk på stolen, mens han holder armen op foran ansigtet.

Omkring ham lyder gråd og skrig fra andre børn i lokalet, som er rædselsslagne over det, de ser.

En video fra børnehaven Lil’ Blessings Child Care and Learning Center i byen Hamilton i den amerikanske delstat Mississippi er gået viralt på nettet.

Sagen er omtalt i flere amerikanske medier. Blandt dem abc News.

Optagelsen viser, hvordan de ansatte går rundt med en horror-maske og råber ad de små børn.

Flere af børnene græder og tager hænderne op for øjnene for at forsøge at undgå at se personen med masken.

En af drengene prøver at stikke af, mens kvinden bag masken jagter ham rundt i lokalet og skriger, at han skal rydde op.

Sagen har nu ført til, at fem ansatte fra institutionen er blevet fyret og sigtet for børnemishandling.

Fire af kvinderne bliver hver især sigtet for tre tilfælde af grov børnemishandling, mens en femte ansat bliver anklaget for at have undladt at rapportere hændelsen.

Børnehavens leder siger til lokalmediet Monroe Journal, at de pågældende medarbejdere blev fyrret, så snart sagen kom til ledelsens kendskab.