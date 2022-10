Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De ansatte flygter lige nu fra Foxconn, som er Apples største iPhone-producent.

Det gør de på grund af skærpede covid-19-begrænsninger i Kina, har en person med direkte kendskab til sagen fortalt til Reuters mandag.

På Foxconn-fabrikken Zhengzhou i det centrale Kina arbejder omkring 200.000 mennesker.

Og det er altså her, flere forlader produktionen, fordi de er utilfredse med de strenge foranstaltninger, der er sat i søen for at bremse spredningen af ​​coronavirus.

Den store medarbejderflugt henover weekenden kommer sandsynligvis til at påvirke produktionen i en tid, som ellers normalt er den mest travle for elektronikproducenter – og den bedste tid for Apple.

Produktionen kan falde med 30 procent den næste måned, siger personen med direkte forbindelse til sagen.

Foxconn sagde dog søndag til Reuters, at man arbejder på at bringe situationen under kontrol ved at rykke produktionen til andre fabrikker.