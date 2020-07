En ansat i den tyske regerings pressekontor har muligvis spioneret for en egyptisk efterretningstjeneste.

En ansat i den tyske regerings pressekontor er mistænkt for i årevis at have spioneret for en egyptisk efterretningstjeneste.

Det fremgår af en tysk efterretningsrapport offentliggjort torsdag.

En talsperson for pressekontoret oplyser, at det ikke kommenterer igangværende undersøgelser eller personsager.

Sagen bliver stadig efterforsket. Politiet gennemførte en aktion i december 2019 mod den mistænkte person. Det er foreløbig ikke oplyst, om manden er anholdt eller sigtet, eller om han stadig befinder sig i Tyskland.

Manden arbejdede for besøgscentret under den føderale regerings pressekontor (BFA). Chefen for BFA er Steffen Seibert, der også er talsmand for Tysklands kansler, Angela Merkel.

Som led i politiets efterforskning er besøgscentret blevet undersøgt.

Ifølge den tyske rapport er egyptiske efterretningstjenesters primære opgave i Tyskland at indsamle informationer om medlemmer af grupper som for eksempel Det Muslimske Broderskab. Det er den største islamistiske bevægelse i Egypten.

Den blev erklæret for en ulovlig terrororganisation, da det egyptiske militær tog magten i 2013.

Efterretningstjenesterne forsøger angiveligt også at hverve egyptere som spioner.

- Der er tegn på, at de egyptiske tjenester forsøger at rekruttere egyptere som bor i Tyskland til efterretningsformål, står der i rapporten.

/ritzau/AFP