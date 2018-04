Hvad gør man, når finder ud af, at halvdelen af ens kunstsamling er falsk? Det er et ret bizart spørgsmål, som Elné-museet i Frankrig lige nu skal forsøge at besvare.

Det skriver det engelske medie Metro.



Elne-museet i Frankrig har gennem årene betalt omkring 1,2 millioner kroner for malerier, som det troede var af den kendte franske maler Etienne Terrus, som døde i 1922 og blandt andre var venner med sin berømte kollega, Henri Matisse.

Men under en renovering af museet blev kunsthistoriker Eric Forcada ansat til at overvåge museets kunstsamling, og det var her den kedelige mistanke opstod.

I samlingen af Etienne Terrus-værker, der blandt andet inkluderede akvareller, malerier og tegninger, kunne kunsthistorikeren spotte bygninger, der var bygget efter kunstnerens død.

Derfor skyndte Elne-museet sig at samle en kommité af kunsteksperter, som skulle inspicere værkerne nærmere.



Komitéen konkluderede, at 82, og dermed omkring halvdelen af museets kunstsamling, var falske.

Det antages nu, at museet har været et mål for organiseret kunstforfalskning.

Det lokale politi i byen er i øjeblikket i besiddelse af de falske malerier, og detektiver undersøger om lignende er sket andre steder i landet.