En tyrkisk domstol har idømt en lokal ansat på det amerikanske konsulat over fem års fængsel for at have hjulpet en "terrorgruppe".

Den tyrkiske statsborger Nazmi Mete Canturk, som var ansat på USA's konsulat, er idømt en straf på fem år og to og en halv måneds fængsel for at have hjulpet gruppen.

De tyrkiske myndigheder siger, at anklagerne er knyttet til det mislykkede kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

De tyrkiske myndigheder intensiverede tidligere i år igen en kamp mod det påståede netværk, som beskyldes for kupforsøget i 2016 og hundredvis af mennesker blev anholdt.

Myndighederne har løbende foretaget anholdelser og udrensninger af påståede tilhængere af den muslimske prædikant Fethullah Gülen, som bor i USA.

Ifølge de tyrkiske myndigheder er Gülen den egentlige leder af kuppet i juli for godt fire år siden.

Omkring 250 mennesker blev dræbt under kupforsøget, som vedvarende fører til rutinemæssige anholdelser forskellige steder i landet.

Gülen var engang en allieret af præsident Recep Tayyip Erdogan. Men den muslimske prædikant blev senere den tyrkiske leders erklærede ærkefjende.

Gülen har siden 1999 boet i et selvvalgt eksil i Pennsylvania. Han afviser at have nogen forbindelse til kupforsøget.

Erdogan har i en årrække beskyldt Gülen og hans tilhængere for at have etableret en "parallel stat" i Tyrkiet.

Han siger, at Gülens netværk har infiltreret politiet, retssystemet og andre statslige institutioner.

Siden kupforsøget er omkring 80.000 mennesker blevet fængslet og afventer retssager. Over 150.000 embedsmænd, militærfolk og andre er blevet afskediget eller suspenderet fra job.

Vestlige allierede - deriblandt EU-landene - og menneskerettighedsgrupper har kritiseret Erdogans omfattende kampagne mod netværket.

