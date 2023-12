En mandlig ansat på et spahotel i Norge er under mistanke for at have begået to seksuelle overgreb mod to forskellige kvinder.

Politiet har fået en anmeldelse om voldtægt og en anmeldelse om 'en seksuel handling uden samtykke'.

Ifølge Dagbladet fandt de to episoder sted på samme dag i seneste weekend. Tidligt om eftermiddagen og om aftenen.

»Det er påfaldende, at to forskellige ofre har givet detaljerede beskrivelser af, hvad vi anser for at være strafbare overgreb,« siger politiadvokat Christer Havig-Lundén til mediet:

»De er påvirkede af situationen.«

Det fremgår ikke, hvilket spahotel det drejer sig om. Kun at det ligger i landsdelen Østlandet – som er den tættest befolkede i Norge.

En formodet gerningsmand blev natten til mandag anholdt og afhørt. Han nægter sig skyldig og er ikke blevet varetægtsfængslet.

Ifølge politiet kender de to kvinder ikke hinanden, ligesom de ikke kendte til hinandens anmeldelser mod manden.

Personale på spahotellet skulle af det ene offer være blevet informeret om, at hun var blevet udsat for 'en seksuel handling uden samtykke'.

De oplysninger blev dog ikke givet videre til politiet, der først fik kendskab til dén sag, da man kontaktede hotellet efter at have fået voldtægtsanmeldelsen.

Politiet oplyser, at man ikke har tidligere sager mod den formodede gerningsmand, men at man er i færd med at undersøge, om spahotellet tidligere skulle have modtaget lignende henvendelser om ham.