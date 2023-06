På blot to måneder tilbage i 2017 snagede en Amazon-ansat i ikke færre end 81 videoer, hvor kvinder befandt sig i deres sove- og badeværelse.

Medarbejderen er blevet fyret, men det betød ikke, at sagen fik et punktum.

Amazon, der verdens største netbutik, har ligget retssag med FTC, en amerikansk forbrugerbeskyttelsesorganisation. Og nu er Amazon gået med til at betale en bøde på 5,8 millioner dollar.

Amazon har nemlig ikke passet tilstrækkeligt på sine kunders data, lyder begrundelsen, skriver CNN.

Kvinderne, som er blevet overvåget, er kunder hos sikkerhedssystemet Ring, som sælger dørklokker og overvågningskameraer.

Ring er ejet Amazon – og det var herigennem, at den pågældende medarbejder fik adgang til dataet.

FTC har også argumenteret for, at Amazon har haft en lemfældig datapolitik, der gjorde det uklart, hvem som kunne tilgå kunders overvågning.

Desuden er Ring blevet pålagt at etablere et nyt system, der skal give klarhed over, hvilke personer der kan tilgå kunders data.

Amazon har også accepteret at betale en bøde på 25 millioner dollar i en sideløbende sag.

Alexa, et system, hvor man kan tænde elektronik via sin stemme, har FTC lige så været utilfreds med. Amazon er også ejer af Alexa.

Ifølge organisationen har systemet gemt stemmeoptagelser fra børn uden forældres samtykke, hvilket har været det grundlæggende punkt i anklagen.

Amazon siger ifølge CNN, at de ikke er enig i, at deres systemer bryder loven. Men de har indvilget i at betale de 30 millioner dollar for at komme videre og lægge sagerne bag sig.