En 63-årig ansat i USA's luftvåben delte oplysninger med en person, der udgav sig for at være ukrainsk kvinde.

Et civilt medlem af det amerikanske luftvåben er blevet tiltalt for at afsløre klassificeret forsvarsinformation til en kvinde, som han havde mødt på en udenlandsk datingplatform.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium mandag ifølge Reuters.

63-årige David Franklin Slater blev varetægtsfængslet fredag på tre føderale anklager. Han ventes at skulle i sit første retsmøde tirsdag.

I anklagen beskyldes Slater for at dele klassificeret materiale via e-mail og beskeder på internettet om krigen mellem Ukraine og Rusland til en person, der påstod af være en kvinde, der boede i Ukraine.

Den person, som kaldte Slater for sin "hemmelige agent" og "hemmelige informationskærlighed", er ikke identificeret med navn i anklagen.

Slater blev pensioneret fra sin stilling som oberstløjtnant i den amerikanske hær, inden han blev en del af luftvåbnet som civil ansat.

Aktuelt arbejdede han på en luftbase i Nebraska, siger justitsministeriet.

Hvis han dømmes i en retssag, kan han ifølge Reuters få op til ti års fængsel for hver af de tre anklagepunkter.

Ifølge det amerikanske medie CBS News talte Slater og den unavngivne civile om krigen i Ukraine over e-mail.

Her blev han regelmæssigt spurgt om sin adgang til national forsvarsinformation, lyder det fra anklagerne.

- Elskede Dave, har Nato og Biden en hemmelig plan for at hjælpe os, lyder det i en af beskederne ifølge CBS News.

Anklagerne siger, at Slater i svarene til den unavngivne civile person, har givet følsom information og detaljer, der er klassificerede som hemmelige af det amerikanske efterretningsvæsen.

Anklagen mod Slater blev offentliggjort, blot et par timer efter at den tidligere ansatte i den amerikanske nationalgardes flyvevåben Jack Teixeira, erkendte, at han havde lækket forsvarshemmeligheder.

