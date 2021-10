»Jeg holdt hende i mine arme, mens hun var døende. Hendes blod er på mine hænder.«

Sådan skriver Serge Svetnoy på Facebook om den tragiske hændelse, der kostede 42-årige Halyna Hutchins livet på et filmset. Han er chefelektriker på filmen Rust og var til stede under skudepisoden.

For et par dage siden delte han det sidste billede, der blev taget af Halyna Hutchins. Opslaget kan ses længere nede i artiklen.

Nu råber han op om den uagtsomhed og uprofessionelle medarbejdere, der ifølge ham kostede filmfotografen livet. Det skriver flere medier, heriblandt New York Post.

I Facebookopslaget skriver Serge Svetnoy blandt andet, at der sommetider ansættes medarbejdere, der ikke nødvendigvis er kvalificerede til de opgaver, de er ansat til at løse.

»For at spare penge, ansætter man sommetider mennesker, der ikke er kvalificerede til at løfte de komplicerede og farlige opgaver. Og når det sker, sætter man menneskers liv på spil.«

Her langer han specifikt ud efter 24-årige Hannah Gutierrez, der var våbenansvarlig på settet.

»Der er ingen chance for, at en 24-årig kvinde kan være professionel i denne sag. Professionelle er dem, der har været i jobbet i mange år. Mennesker, der kender jobbet fra A til Z,« skriver han ydermere.

Serge Svetnoy beskriver jobbet på settet som fascinerende og fantastisk – men også farligt. Og derfor skal der ifølge ham altid være mindst én professionel i hver afdeling.

»Det er fuldstændig nødvendigt at undgå tragedier som det, der skete med Halyna Hutchins,« skriver han.

Derfor håber han, at producenter fremover vil betale prisen for at sikre kvalificerede medarbejdere.

»Jeg ønsker ikke at nogen skal gå igennem det, som Halyna Hutchins mand og søn går igennem. Eller skuespilleren Alec Baldwin, der fik overrakt en pistol på settet,« skriver han og fortsætter:

»Han skal nu leve med, at han har taget livet fra et menneske på grund af uprofessionelle mennesker.«