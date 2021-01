Det begyndte med et brev fra den demokratiske Senatsleder Chuck Schumer.

»De bad ham om at holde op, men det havde han ikke lyst til,« siger Solomon Lartey.

Så Donald Trump blev ved med at rive dokumentet i stykker. Og det har han gjort mange andre gange i sine fire år som USAs præsident, så nu frygter historikere ifølge The Guardian, at vigtigt materiale af den grund er gået tabt for altid.

»Jeg tror, at vi vil finde ud af, at der er et stort hul i præsidentens arkiv, for der har sikkert været en alvorlig misligeholdelse af 'Presidential Records Act',« siger advokaten Anne Weismann, der repræsenterer flere organisationer, der har lagt sag an mod Donald Trump af netop den grund.

Alle dokumenter, der har været gennem Det Hvide Hus, skal gemmes til eftertiden. Foto: Jonathan Ernst

Ifølge amerikansk lovgivning – og altså nærmere betegnet i den såkaldte 'Presidential Records Act' – skal alle dokumenter og lignende, der passerer gennem Det Hvide Hus gemmes til eftertiden. Alt. Det var en lov, der blev indført i kølvandet på Richard Nixon og Watergate-skandale, hvilket gjorde præsidentens arkiver fra Det Hvide Hus til alle amerikaneres ejendom.

Og det bringer os tilbage til Solomon Lartey. Han har været ansat som analytiker i Det Hvide Hus under Donald Trump, og han fik til opgave at tape brevet fra Chuck Schumer sammen igen. Det var første gang, at han oplevede præsidents raseri komme til udtryk på den måde.

»Min chef bad mig om at tape det sammen igen,« erindrer Solomon Lartey.

Og der skulle have været hele 10 personer fra staben, der havde til opgave at tape papirer sammen fra Donald Trumps første dage som præsident i begyndelsen af 2017 frem til midten af 2018, skriver The Guardian.

Donald Trump i Det Ovale Kontor. Foto: MANDEL NGAN

Men dokumenter er også forsvundet på anden vis i Det Hvide Hus.

Ifølge Solomon Lartey konfiskerede præsidenten selv en oversætters notater fra en samtale med Ruslands præsident, Vladimir Putin. På samme vis blev de normale arbejdsgange ifølge mediet flere gange omgået, blandt andet i forbindelse med Donald Trumps første rigsret og ved »andre følsomme emner«.

Det har også tidligere været fremme, at staben stik mod reglerne har brugte private e-mail eller sociale medier til at kommunikere med hinanden.

»Ikke alene har det ikke været en prioritet at arkivere dokumenter, men vi har set adskillige eksempler på, at man har forsøgt at skjule eller ødelægge arkiverne,« siger Richard Immerman fra Society for Historians of American Foreign Relations.

Eller som advokaten Anne Weismann udtrykker det: »Jeg tror, at præsident Trump er totalt ligeglad med arkiverne. Jeg tror dog ikke, at han er ligeglad med, hvad de siger om de lovovertrædelser, han måtte have begået.«

Onsdag er Donald Trumps sidste dag som præsident. I dag overtager Joe Biden officielt posten ved den traditionsrige indsættelsesceremoni