Joselyn Chuquillanqui havde set den komme.

For efter at have været ansat hos Starbucks i næsten syv år, blev det dråben, at hun kom tre minutter for sent på arbejde. Hun fik en fyreseddel.

Men det var ikke de tre minutters forsinkelse, der ifølge hende gjorde udslaget. Hun var nemlig længe en forkæmper for, at de ansatte hos Starbucks skulle have en fagforening i USA.

Det skriver BBC.

»Det var bestemt en form for gengældelse. Jeg har aldrig set nogen blive fyret for at være under fem minutter for sent,« siger Joselyn Chuquillanqui.

Kort efter hun meldte sig ind i kampen for en fælles fagforening, begyndte hun at blive straffet for at komme få minutter for sent af sin chef, mens andre ansatte ikke fik nogen sanktioner.

Joselyn Chuquillanqui er ikke den eneste, der har oplevet at blive fyret efter at have kastet sig selv ind i fagforeningskampen.

For ifølge BBC er mere end 75 fagforeningsaktivister blevet fyret efter deres aktivisme.

Starbucks, som ejer mere end 9.000 butikker i USA, afviser, at der er tale om en form for gengældelse.

Men direktøren for Starbucks, Howard Schultz, har tidligere haft kritiske røster, når snakken falder på fagforeninger.

»Vi tror ikke på, at en tredjepart skal lede vores folk, og derfor er vi i en kamp om vores folks hjerter og sind. Og vi kommer til at få succes,« fortalte chef Howard Schultz på en konference i juni.