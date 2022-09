Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Adskillige iranske regerings- og statstilknyttede mediehjemmesider er angiveligt nede.

Det skriver Al Jazeera, der beretter, at det sker i kølvandet af, at en Twitter-konto knyttet til hackerkollektivet Anonymous hævdede at have udført et cyberangreb på dem med formålet at støtte protester efter Mahsa Aminis død.

Mahsa Amini var en 22-årig iransk kvinde, der endte i koma og efterfølgende døde i forlængelse af en anholdelse i Teheran i sidste uge. Det var Irans berygtede moralpoliti, der anholdt hende, og netop de er nu genstand for protester.

Irans politi afviser alle anklager om mishandling og hævder, at hun blev syg og efterfølgende afgik ved døden, mens hun sammen med andre kvinder ventede hos det moralske politi. Hendes far benægter, at hans datter havde nogen helbredsproblemer. Han holder ifølge Reuters politiet ansvarlig for datterens død.

Flere protesterer i Iran. Foto: YASIN AKGUL Vis mere Flere protesterer i Iran. Foto: YASIN AKGUL

Onsdag blev en video delt, der viser optagelser af de protester, der i flere iranske byer er brudt uden siden den 22-åriges død.

'Dette var dråben,' lyder det fra en manipuleret stemme på videoen, som proklamerer at være fra Anonymous: 'Det iranske folk er ikke alene'.

Ifølge mediet tyder det på, at den iranske regerings to hovedhjemmesider var hovedmålet for angrebene. Den ene er regeringens hjemmeside for 'smarte tjenester', hvor der tilbydes et væld af onlinetjenester, og en anden er rettet mod at offentliggøre regeringsnyheder og interviews med embedsmænd.

En Twitter-konto, der menes at være tilknyttet hackergruppen, påstår, at 'al data er blevet slettet'.

Den iranske regering har endnu ikke officielt kommenteret påstandene eller angrebene.