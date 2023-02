Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den seneste tid er en kinesisk ballon og flere andre objekter blevet skudt ned af det amerikanske militær.

Men det er ikke meget, landets præsident – Joe Biden – har udtalt sig om sagen. Det kan dog ændre sig nu.

Flere kilder, som hævder at have viden om sagen, oplyser i hvert fald, at præsidenten snart planlægger at holde en tale, hvor han vil kommentere sagen.

Talen kan allerede blive afholdt engang torsdag, oplyser de unavngivne kilder til både NBC News og Reuters.

Den amerikanske præsident Joe Biden forventes at udtale sig om hændelserne snart. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Den amerikanske præsident Joe Biden forventes at udtale sig om hændelserne snart. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Til førstnævnte medie oplyser tre personer, der angiveligt skulle være bekendt med sagen, at Biden under sine bemærkninger vil komme ind på, hvordan han har givet sin administration til opgave at opsætte parametre for, hvordan man håndterer luftballoner og andre genstande, der opdages i fremtiden.

Det vides endnu ikke, hvornår Joe Biden vil udtale sig om sagen – såfremt det sker.

Torsdag skal Joe Biden nemlig også igennem en sundhedstest, der ifølge NBC News skal strække sig over nogle timer.

Den amerikanske præsident har indtil nu været meget sparsom i sine kommentarer til sagen.

Ifølge NBC News' oplysninger har embedsfolk i Det Hvide Hus i det private diskuteret, hvorvidt Biden skulle kommentere militærets nedskydning af en kinesisk formodet spionballon og tre andre objekter, der endnu ikke er identificeret.

I kølvandet på den manglende udmelding og information om hændelserne er en del konspirationsteorier spiret frem.

Det har blandt andet ført til, at Det Hvide Hus' pressesekretær Karine Jean-Pierre under en daglig briefing fortalte, at hun helt afgjort kunne sige, at de genstande, der er blevet nedskudt, ikke var udenjordiske rumfartøjer.

Den kinesiske luftballon blev skudt ned ud for delstaten South Carolina 4. februar.

Den svævede i 18 kilometers højde over USA og blev efter nedskydningen omtalt i amerikanske medier som 'spionballonen'. Den havde overfløjet militært sensitive områder – blandt andet områder i Montana, hvor der er lagret atomvåben.

Regeringen i Beijing har nægtet, at ballonen var i luften med formålet at overvåge amerikanerne.

Siden nedskydningen af ballonen er tre andre objekter blevet skudt ned over svært tilgængelige områder.