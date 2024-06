Alderen er flere gange blevet brugt til at så tvivl om hans lederevner, og nu får USAs præsident igen kritik.

Flere anonyme kilder oplyser til Wall Street Journal, at 81-årige Joe Biden viser bekymrende tegn, når han drøfter vigtige emner på lukkede møder.

For eksempel skal han på et møde om Ukraine i januar have talt så lavt, at han nogle gange var svær at høre for de andre deltagere.

På mødet holdt han lange pauser og lukkede nogle gange øjnene så længe, at nogle i lokalet spekulerede på, om han mon 'zonede' ud, lyder det.

Samtidig læste han op fra sine noter for blot at nå frem til helt åbenlyse pointer.

Det siger fem unavngivne kilder med kendskab til det pågældende møde, som blev holdt med ledere af den amerikanske kongres.

Det stopper ikke der:

I februar skal Biden under et møde med formanden i Repræsentanternes Hus, Mike Johnson, have udtalt sig forvirrende omkring en lovændring, som hans regering havde ført igennem.

Han skal have sagt, at lovændringen bare var en 'undersøgelse', skriver Wall Street Journal, selv om der ifølge mediet var tale om konkret politik med virkelige konsekvenser.

Seks personer, som har fået mødet refereret af Mike Johnson, siger, at det fik Johnson til at bekymre sig for, om hukommelsen svigtede for Biden.

Wall Street Journal har talt med 45 mennesker over flere måneder til sin historie. Mediet bemærker dog, at det primært er republikanere – altså Bidens modstandere – som beretter om den bekymrende adfærd.

Der er således også flere fra Demokraterne – Bidens parti – som i artiklen udtaler, at Biden klarer sig godt og er skarp.

Det er dog langt fra første gang, at Biden gør sig uheldigt bemærket.

Han har før talt sort, forvekslet navne og faldet for rullende kamera, og siden han blev valgt i 2022, har han skullet høre for sin alder og evne til at klare opgaven som præsident.