Regningen lød på nogle få øre, men drikkepengene røg op på over 34.000 danske kroner.

Tjenere og kokke på en restaurant i Ohio i USA føler næsten, at de har haft besøg af julemanden.

Selvom de har knoklet som gale de seneste måneder, har mange af de ansatte på Souk Mediterranean Kitchen i byen Toledo været bekymrede for, om de overhovedet ville have råd til at holde jul i år.

Der har nemlig været langt mellem de livsnødvendige drikkepenge i en tid med coronavirus, nedlukning og meget færre gæster i restauranten.

Men 12. december skete der noget, som ingen i den næsten nyåbnede Ohio-restaurant nogensinde vil glemme:

En anonym kunde, som kun kaldte sig Billy, efterlod drikkepenge på hele 5.600 dollar.

Det skriver flere amerikanske medier efter, at restauranten delte et billede af regningen på Facebook. Blandt dem Fox News og CNN.

»Hvilken fantastisk venlig gestus over for mine medarbejdere,« skrev kok og ejer Moussa Salloukh som kommentar til billedet.

"An unbelievable act of kindness."



On Saturday, a customer left a $5,600 tip at Souk Mediterranean Kitchen in @DowntownToledo to divvy up among all 28 employees.



More on the gratuity that's sure to make this holiday season just a bit more joyous @WTOL11Toledo pic.twitter.com/tR77fYv3NT — Tyler Paley (@TylerPaley) December 15, 2020

Pengene blev fordelt mellem de 28 ansatte – også dem, der ikke havde været på arbejde den pågældende dag.

Og den tidlige julegave falder på et tørt sted.

Salloukh siger til CNN, at mange blandt personalet er så hårdt trængt økonomisk, at de ikke havde penge til at købe gaver til deres børn. Det har de nu.

Flere af dem brød endda sammen i gråd, da de modtog pengene.

»Mange af dem følte det som om, at der var en, der kiggede og passede på dem. Det gav os en masse håb. Det var bare en smuk ting at gøre for 28 fremmede, som du ikke engang kender,« siger ejeren til tv-stationen.