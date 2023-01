Lyt til artiklen

Siden det amerikanske politi kunne meddele, at man havde anholdt en mand i sagen om de blodige drab på fire universitetsstuderende, har der floreret rygter, forlydender og spekulationer om ham.

Det seneste i den række er ganske opsigtsvækkende.

For angiveligt skulle den mistænkte gerningsmand – Bryan Kohberger – have forsøgt at komme i kontakt med et af ofrene i tiden op til drabene.

Det fortæller en unavngiven kilde, der skulle have indsigt i sagen, til People.

Det var 13. november, at de fire studerende – Kaylee Goncalves, Madison Mogen og Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin – blev dræbt midt om natten i et hus, der ligger tæt på deres universitet i byen Moscow i delstaten Idaho.

Derfra gik der næsten halvanden måned, før politiet kunne fortælle om et gennembrud i sagen.

Det kom, da de kort før nytår kunne meddele, at de havde anholdt den 28-årige Bryan Kohberger, der til daglig studerer kriminologi, og sigtet ham for den nat at have brudt ind i huset og derefter have dræbt de fire unge.

På intet tidspunkt har politiet udtalt sig om et muligt motiv i sagen.

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility Vis mere Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility

Nu fortæller en kilde, der angiveligt har indsigt i efterforskningen, at den mistænkte mand to uger forud for drabene skal have sendt en række beskeder til et af de kvindelige ofre på Instagram.

I hvert fald skal beskederne – ifølge kilden – være sendt fra en konto, som myndighederne mener tilhører Bryan Kohberger.

Da han efter sigende ikke fik noget svar, skal han have sendt flere beskeder til hende.

»Dybest set var det bare ham, der skrev: 'Hey, hvordan har du det?'. Men han gjorde det igen og igen,« hævder kilden.

Ifølge People er Bryan Kohbergers profil på Instagram nu slettet, men før det kunne man ifølge det amerikanske medie se, at han fulgte de tre kvindelige ofre i sagen.

Det vides dog ikke, om de nogensinde havde kontakt med hinanden, og politiet har ikke meldt noget ud om, hvorvidt der var en relation mellem den mistænke og nogle af sagens ofre.

Ifølge den anonyme kilde vides det ikke, hvorfor Kohberger ikke fik et svar, men det kan skyldes, at kvinden, han sendte beskederne til, slet ikke havde set dem.

»Der er intet, der tyder på, at han blev frustreret over hendes manglende respons, men han var bestemt vedholdende,« hævder kilden.

Kildens oplysninger er ikke bekræftet af politiet, og Bryan Kohbergers advokat er ikke vendt tilbage på Peoples henvendelse, oplyser mediet.

Den næste høring i sagen finder først sted 26. juni.

Sagen er fortsat under efterforskning.