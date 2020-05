Hun har ellers støttet Anders Tegnell i strategien, men nu har Annika Linde skiftet mening.

Den tidligere statsepidemiolog mener, at Sverige har valgt den forkerte strategi, når det kommer til bekæmpelsen af coronavirus.

Landet skulle have lukket ned, fortæller hun til The Observer.

»Jeg tror, at vi skulle have haft mere tid til at forberede os. Hvis vi havde lukket landet ned meget tidligt... så havde vi i løbet af den tid kunnet sikre os det, der var nødvendigt for de særligt sårbare,« siger 72-årige Annika Linde, der er virolog og tilføjer, at hun selv skulle have været mere kritisk.

I modsætning til Danmark har Sverige ikke haft lukket ned, og det har blandt andet været muligt at gå på restaurant, shoppe og tage i fitness gennem hele perioden, ligesom det har været tilladt at samles 50 personer.

Det har i stedet i høj grad været op til svenskerne selv at tage deres forholdsregler og beskytte sig mod coronavirussen.

Over 30.000 er bekræftet smittet med coronavirus i nabolandet, mens det i Danmark er lidt over 11.000. I Sverige er 3.998 døde med coronavirus, mens tallet i Danmark mandag morgen lød på 562.

Til sammenligning har Finland 307 døde, mens det i Norge er 235. En markant forskel i forhold til i Sverige.

Annika Linde fortæller, at da den 64-årige statsepidemiolog Anders Tegnell snakkede om at få en flad kurve, tænkte hun, at de i Sverige ville opnå flokimmunitet samt beskytte de svage.

Noget, hun i starten mente var en god strategi, men i dag synes hun, at den svenske strategi har fejlet, når det kommer til at beskytte de mennesker, der er i risikogruppen.

Anders Tegnell er dog ikke enig i kritikken.

»Det er meget normalt at komme med kritik og sige at 'havde vi lukket ned, kunne vi have gjort meget mere tidligere'. Men når jeg spørger 'hvad skulle vi præcist have gjort, der havde ændret så meget?'. Så får jeg ikke mange svar,« sagde han søndag i svensk radio.