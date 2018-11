Annie Lööf oplyser, at hun mødtes med Socialdemokraterna og Miljöpartiet tre gange inden for kort tid.

Centerlederen Annie Lööf meddeler efter et møde med talman Andreas Norlén, at hun opgiver at bryde dødvandet i den politiske situation i Sverige.

- Jeg har haft lange og gode drøftelser med talmannen, da der har været meget at rapportere, og hun siger, at der har været mange konstruktive drøftelser med "fælles opfattelser".

Men der er uenighed om statsministerposten og andre større emner.

- Det er nu op til talmannen at træffe beslutning om, hvad der videre skal ske.

Hun siger, at Sverige har brug for en gennemgribende skattereform, hvilket har været meget i fokus.

