Det ligner en helt almindelig selfie:

En ung kvinde i bikini svømmer rundt med sit go pro-kamera og filmer sig selv i vandfaldet MacKenzie Falls. Stedet er et yndet turistmål i nationalparken Grampians vest for Melbourne i Australien.

I baggrunden af billedet kan man se selve vandfaldet og ved siden af står en gruppe unge mænd.

Billedet er taget i 2018 samme dag, som en ung taiwansk turist omkom i vandfaldet.

Det var den dengang 24-årige Anneka Bading, der tog billedet af sig selv. Mens hun plaskede rundt på må og få, var hun helt uvidende om, at det på grund af farlige strømforhold var forbudt at svømme i vandfaldet.

Hvad værre var, viste det sig et øjeblik senere, at de unge mænd bag hende forsøgte at redde deres ven, den 28-årig unge mand fra Taiwan, som var faldet i vandet med den stærke strøm.

Anneka havde tilfældigvis trykket på udløserknappen i det øjeblik, den unge mand kæmpede for sit liv.

Han og hans venner stod på et klippefremspring, da han pludselig mistede balancen og faldt i vandet.

Avisen The Stawell Times skrev allerede for to år siden om tragedien, men nu er billedet gået viralt på nettet som led i en kampagne, som skal udbrede mobilnettet i Australien. Formålet er at redde liv.

Sagen er nemlig, at da Anneka Bading blev opmærksom på drukneulykken, kunne hverken hun eller nogle af de 40 andre turister på stedet ringe efter hjælp. Ingen af dem havde dækning på deres mobiler.

»Ingen vidste, hvad de skulle gøre, og vi forstod ikke offerets venner. Mine ben rystede, da det gik op for mig, hvad der skete, men ingen vidste, hvad de skulle gøre,« fortalte hun i 2018 til avisen.

Det endte med, at Anneka Bading løb en kilometer tilbage til sin bil og begyndte at køre, indtil hun kom til et sted med dækning. Her kunne hun endelig slå alarm. Desværre for sent. Først dagen efter blev liget af den unge mand fundet i vandfaldet.

Bagefter langer den unge kvinde ud efter myndighederne, fordi hun ikke så nogle skilte med badning forbudt. Hun er også utilfreds med, at der ikke var mobildækning i parken.

Chefen for Parks Victoria, Simon Talbot, siger dog til The Stawell Times, at der er tre skilte i parken, som viser, at det er forbudt at bade i vandfaldet.