Ny partileder, der skal afløse Angela Merkel, blev valgt over to valgrunder på partikongres i Hamburg.

Annegret Kramp-Karrenbauer er blevet valgt som ny partileder for CDU ved partiets kongres i Hamburg.

Kramp-Karrenbauer vandt i en anden valgrunde over Friedrich Merz. Ingen af de i alt tre kandidater fik et absolut flertal på 501 stemmer ved første valgrunde. Den tredje opstillede kandidat var den 38-årige sundhedsminister Jens Spahn.

Den 56-årige Annegret Kramp-Karrenbauer vandt en kneben sejr over Friedrich Merz i den anden valgrunde. Hun fik 517 stemmer mod 482 til Merz.

Kramp-Karrenbauer har været CDU's generalsekretær med ansvar for partiets strategi siden februar.

Hun var tidligere ministerpræsident i delstaten Saarland som den fjerde kvinde i spidsen for en af de tyske delstater.

Den nye partileder har været under Merkels vinger, og hun anses for at være garant for en fortsættelse af Merkels linje.

Hendes nuværende kanslerperiode er den sidste, sagde hun. I 2021 er det slut. Nu er det sandsynligt, at Annegret Kramp-Karrenbauer bliver hendes afløser som kansler.

Kramp-Karrenbauer, der også er kendt som "AKK", er blevet beskrevet som "en jernnæve i en fløjlshandske".

Hun bliver dog betragtet som moderat, når det gælder økonomisk politik og socialpolitik.

Både Merz og Spahn opfattes som mere konservative end Kramp-Karrenbauer.

Men iagttagere siger, at hun som katolik er konservativ på områder som ægteskab for homoseksuelle.

Iagttagere har også fremhævet, at med Kramp-Karrenbauer som arvtager vil Merkel få lettere ved at fortsætte som kansler helt frem til 2021.

Den 64-årige Merkel valgte at træde tilbage, efter at CDU og det bayerske søsterparti CSU i efteråret klarede sig katastrofalt ved delstatsvalg i Bayern og Hessen.

Det er også under hendes ledelse, at det indvandringskritiske højrefløjsparti Alternative für Deutschland har vokset sig større og større.

