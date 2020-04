Tirsdag eftermiddag blev til et øjeblik, som advokaten Gard Lier aldrig nogensinde vil glemme.

Der blev han nemlig smidt ind i den kæmpe Hagen-sag som bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

Derfor er det hele også meget nyt for Gard Lier, der har masser af erfaring fra nogle af Norges mest omfattende overgrebssager. Men han fortæller til Dagbladet, at han er klar til at påtage sig rollen.

»Det er en meget speciel rolle, som jeg foreløbig vil have under efterforskningsfasen. Jeg har ingen klient at snakke med, og jeg ved heller ikke, om min klient lever. Jeg har aldrig været i noget lignende, men nu er det vigtigt, at hun bliver repræsenteret på en god måde,« siger han til Dagbladet.

Sagen tog en kæmpe drejning tirsdag morgen, da Tom Hagen blev anholdt af det norske politi. Mistænkt for at have dræbt eller medvirket til at dræbe hustruen Anne-Elisabeth Hagen.

Det er stadig ikke klart, om Gard Lier forbliver advokat i en eventuel retssag mod Tom Hagen, men han vil nu bruge den kommende periode på at læse de dokumenter, han har modtaget omkring sagen.

»Lige nu er det vigtigt at få frem, hvad det er, der faktisk er sket med hende,« siger Gard Lier.

Tom Hagens advokat fortæller til den norske presse, at rigmanden nægter at have dræbt eller medvirket til at have dræbt sin kone.

»Han fastholder kraftigt, at han ikke har noget med det at gøre,« siger Svein Holden til pressen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra familiens hjem i oktober 2018. Ukendte gerningsmænd havde i den forbindelse efterladt en besked, hvori der stod, at man krævede løsepenge for at frigive hende.

Derfor blev sagen i første omgang efterforsket som værende en kidnapning. Senere rettede politiet fokus på, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet myrdet.

Nu er det altså Tom Hagen, som er mistænkt for mordet.

Anne-Elisabeth Hagen er ikke blevet fundet. Hverken død eller levende. Der er derfor stadig en eftersøgning i gang.