Målet var, at sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen skulle være løst inden årets udgang.

Men med kun 32 dage tilbage af året er det ikke længere helt så realistisk. .

Det erkender, den før optimistiske efterforskningsleder Tommy Brøske overfor norske VG.

»I lighed med alle andre, ser vi jo, at vi hastigt nærmer os et nyt år, og chancen for at løse sagen inden jul bliver stadig mindre,« siger han.

Det er ellers kun halvanden måned siden, han og resten af efterforskningsholdet for første gang gav offentligheden indblik i en tidshorisont.

Og her lød det som sagt, at der blev arbejdet på at have sagen opklaret inden 2020. Noget, man stadig ikke helt udelukker, selvom klokken slår:

»Vi mener fortsat, at sagen er mulig at løse. Vi udelukker ikke, at vi kan nå at få et gennembrud i 2019,« fortæller han.

Han uddyber, at der er lagt en plan for de kommende uger og måneder, men hvad denne konkret går ud på, kan han ikke uddybe for nuværende.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet i mere end et år. Foto: HANDOUT Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet i mere end et år. Foto: HANDOUT

Når - eller hvis - sagen bliver opklaret, regner norsk politi dog ikke med, at forsvindingssagen får en lykkelig slutning.

Teorien er nemlig, at hun er blevet dræbt i forbindelse med, at hun forsvandt fra sit hjem 31. oktober sidste år.

Ingen har hørt fra hende siden, og der var efterladt et trusselsbrev på adressen.

Alligevel har familien - heriblandt hendes ægtemand Tom Hagen - endnu ikke droppet håbet om at finde hende i live.