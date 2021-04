Omkring 20 procent af de tyske vælgere vil stemme på De Grønne ifølge meningsmålingerne.

I Tyskland har miljøpartiet De Grønne afgjort, at Annalena Baerbock bliver partiets kanslerkandidat. Det skriver dpa.

Baerbock er nomineret af sit parti til at overtage kanslerposten, hvis partiet får tilstrækkeligt med støtte til at lede en ny forbundsregering efter valget i september.

Miljøpartiet er gået markant frem i meningsmålingerne, og politiske iagttagere siger, at der en realistisk chance for, at partiet kan få kanslerposten.

Angela Merkel forlader politik inden valget, og de kristelige demokrater står til tilbagegang - blandt andet på grund af dens problematiske håndtering af pandemien.

Omkring 20 procent af de tyske vælgere vil stemme på De Grønne ifølge meningsmålingerne.

/ritzau/dpa