Det er ikke helt uden konsekvenser at være ven eller bekendt til Vladimir Putin i disse dage.

I hvert fald ikke for den russisk-østrigske operasangerinde Anna Netrebko, som i den forbindelse har mistet et væld af koncerter efter Ruslands invasion af Ukraine.

Det skriver Berlingske.

Faktisk har sangerindens forbindelse til den russiske præsident medvirket til, at flere, store operahuse i både ind- og udland har aflyst hendes koncerter, ligesom hun også har mistet sit agentur i Tyskland.

Men nu – flere uger efter hun ikke har kunnet spille koncerter – er hun ude med en erklæring, som uddyber hendes forhold til Putin samt hendes holdning til krigen:

»Jeg fordømmer krigen mod Ukraine, og mine tanker går til ofrene for denne krig og deres familier. Min position er klar. Jeg er hverken medlem af et politisk parti eller forbundet med en eller anden leder af Rusland,« lyder det i erklæringen, som hun har udsendt via sit advokatkontor i Berlin.

(FILES) In this file photo taken on June 01, 2019 Anna Netrebko, Russian opera soprano singer, speaks during an AFP interview at Coburg palace in Vienna, Austria. - Netrebko said on March 1, 2022, she is taking a step back from performing, as controversy rages over her pro-Kremlin stance despite her condemnation of the war in Ukraine. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) Foto: JOE KLAMAR Vis mere (FILES) In this file photo taken on June 01, 2019 Anna Netrebko, Russian opera soprano singer, speaks during an AFP interview at Coburg palace in Vienna, Austria. - Netrebko said on March 1, 2022, she is taking a step back from performing, as controversy rages over her pro-Kremlin stance despite her condemnation of the war in Ukraine. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) Foto: JOE KLAMAR

Erklæringen kommer i kølvandet på, at hun flere gange er blevet set i sammenhænge med præsidenten. Senest til hendes 50-års fødselsdag i 2021 i Kreml, hvor hun modtog en personlig hilsen fra Putin.

»Jeg erkender og beklager, at mine handlinger og udtalelser i fortiden er blevet fortolket delvist forkert. Rent faktisk har jeg i hele mit liv kun en håndfuld gange truffet præsident Putin, først og fremmest i forbindelse med overrækkelse af ærespriser for min kunst og ved åbningsfesten for OL,« fortsætter hun i erklæringen.

Det er ikke kun i udlandet, at Anna Netrebkos relation til den russiske præsident har haft konsekvenser for karrieren.

Tilbage i februar havde Anna Netrebko nemlig en koncert i Musikhuset i Aarhus, som ligeledes blev aflyst. Her lød begrundelsen på, at det var »meget triste dage« for sangerinden, skriver TV 2 Østjylland.