I mere end to uger har den svenske kvinde Anna-Karin Bengtsson nu været forsvundet på ferieøen Gran Canaria.

»Familien er fortvivlet. Vi er knust, for vi ved ikke, hvor vores storesøster, mor og hustru er.«

Sådan lød det søndag fra den savnede kvindes bror, Joakim Axling, til Canariavisen.

Den 52-årige kvinde blev sidst set søndag 9. maj af præsten i den kirke, hun gik i på den sydlige del af Gran Canaria.

Hun havde opholdt sig på ferieøen siden 31. marts og boede i en centralt beliggende lejlighed i Playa del Inglés, skriver mediet.

I weekenden omtalte Expressen også sagen i forbindelse med, at der lørdag blev afviklet en større eftersøgning for at finde hende.

»Det største mål er at finde Anna-Karin og hjælpe familien,« sagde Sebastian Lindström fra den frivillige organisation FIKK Sweden.

Samme organisation oplyser også, at det ikke var usædvanligt, at Anna-Karin rejste til ferieøen alene.

Her ses et billede af den savnede kvinde. Foto: FIKK Sweden Vis mere Her ses et billede af den savnede kvinde. Foto: FIKK Sweden

Men siden 9. april har ingen hørt noget fra hende, siden hun blev set i kirken.

»Hun elsker at være her på Gran Canaria. Her føler hun sig rolig. Hun kan godt lide at tage en kop kaffe, gå på stranden og bare nyde varmen. Anna-Karin er et meget glad og positivt menneske. Hun er hensynsfuld og meget empatisk,« fortalte broderen, Joakim Axling, til Canariavisen i weekenden.

Svensk politi har også udsendt en international efterlysning af Anna-Karin.

På Facebook oplyser FIKK Sweden, at man mandag indleder en ny eftersøgning for at finde hende.

»Vi vil allerede nu gerne i kontakt med dronepiloter, hundeførere og eventuelt andre særlige ressourcer, som kan assistere os på stedet i eftersøgningen. Vi har også brug for tolkehjælp,« lyder det i et opslag.