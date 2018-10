Drømmer du om et luksusliv, hvor din mand betaler gildet, og du bare skal sørge for at se godt ud? Så behøver du ikke lede meget længere - 32-årige Anna Bey har nemlig gjort det til sin levevej at undervise kvinder i netop dét.

»Der er uskrevne regler, vi bliver nødt til at følge, hvis vi vil være en del af den livsstil,« siger hun til The Times.

Den britiske jetsetter blev født i Estland og voksede op under trange kår i Sverige, men som 19-årig forlod hun det hele og flyttede til Italien, hvor hun blev introduceret til luksuslivet og endte med at få smag for det. I dag er hun kæreste med en stenrig bankmand på andet år.

Men det er ikke noget, man bare lige bliver, fortæller Anna Bey, der deler ud af sine tips på JetsetBabe.com.

Vis dette opslag på Instagram Do you wear swimsuits? Or bikinis? - I used to always be the person who only wears bandeau bikinis as #swimwear , but I started to experiment more with my beach-wear recently, adding swimsuits to the equation. Swimsuits can have a bit if a bad rep, we connect them with older women and terrible tan lines. I started to appreciate them more as a fashion detail, but also a piece of clothing when you don’t want to be “too naked” on the beach (let’s say you’re with a more conservative crowd or at a fancy beach party where too much skin - even on the beach - feels too naked). #Swimsuits are perfect for this occasion , but they’re also great if you’re someone who struggles with being bloated after a big lunch and loads of wine (nothing bloats the stomach more than fermented grape juice! Ugh... ) - I think a swimsuit in black, white and maybe another color that suits your skin tone is a must in any #JetsetBabe wardrobe! Match them up with a sarong, tunic or cute beach dress and you’re good to go! Don’t forget the hat as a statement piece. Always adds some glamour for the true jet-setters.. - Wearing: Cheap swimsuit from Asos for like £20 but it looks really good and has a great fit! - #beachwear #resortwear #fashiontips #summerfashion #bikini #jetset Et opslag delt af Anna Bey - School of Affluence (@schoolofaffluence) den 21. Aug, 2018 kl. 11.15 PDT

Hun har f.eks. måttet tabe 15 kilo, få en næseoperation såvel som fillers i hage og kindben, da plastikoperationer kan øge din livskvalitet og tiltrække »en partner af højere kvalitet,« som hun siger.

Nu kunne man måske få den tanke, at Anna Bey tager afstand fra flere års kvindekamp, men faktisk vil den 32-årige professionelle golddigger kalde sig selv feminist.

Og hun kæmper for kvindens ret til at leve af mandens penge uden at blive dømt for det.

»Der er så mange ulemper ved at være kvinde i vores samfund, så lad der være retfærdighed til, når det kommer til penge. Tving os ikke til at dele regningen,« siger hun.

Vis dette opslag på Instagram How to hold your wine glass correctly? - Guess what my biggest pet peeve is? When people grab their wine or champagne glass around the bowl. It leaves the worst fingerprints (especially at a finger food party, ugh…) and just looks uneducated in my opinion! - The are reasons to why a wine or a champagne glass is held by the stem: - 1. Your hand doesn’t warm up the liquid inside as it does when you hold it around the bowl. 2. It’s easier to look, swirl and smell the wine when you hold it on the stem. Same goes for when you raise your glass to say cheers, it looks stupid when you hold it around the bowl! 3. As mentioned, no finger prints involved, meaning your glass looks fresh and clean so it doesn’t put people off. (I’ve seen wine glass being covered in greasy fingerprints, breadcrumbs and other unpleasant details) - Some people claim that it’s accepted to hold the red wine around the bowl, as the wine doesn’t need to stay cool. But according true etiquette, all wines regardless of color should be consumed by holding the glass on the stem. - For the more advanced wine and champagne drinkers, I would advice to hold on the lower part of the stem, as far away from the bowl as possible. - I hope you found it helpful and please do share with me if you also get annoyed with people grabbing the glass the wrong way. If you for one or another reason feel guilty to this sin, then I can comfort you by saying that A LOT of people do this faux pas. It’s not bound to how rich you are, people are not always educated in etiquette! - #etiquette #etiquetterules #emilypost #wine #schoolofaffluence #jetsetbabe #finishingschool #ladyetiquette #howtobealady #savoirvivre #elegance #etiquettecoach Et opslag delt af Anna Bey - School of Affluence (@schoolofaffluence) den 11. Sep, 2018 kl. 11.34 PDT

»Jeg er for ligestilling, men i dyreriget såvel som hos mennesker er der kønsroller. Mænd skal sørge for os, for det er deres instinkt, og det er sådan, de udtrykker deres maskulinitet, mens kvinder udtrykker deres femininitet på andre måder. Hvis vi blander dem sammen, vil kvinden blive den helt store taber,« siger Anna Bey.

Hun vil dog også advare mod alle de onde rigmænd, der også findes derude. Men dem lærer man selvfølgelig også at navigere udenom i hendes onlinekursus.

»Der er nogle rigtig svinske, onde mennesker i de riges verden. Det tog mig et stykke tid at navigere i det og have det okay med det. Jeg vil have mine piger til at blive kloge på, hvor de stiller sig selv, for det vil blive deres beskyttelse.«

Herudover kan eleverne lære, hvordan man spiser østers på den rigtige møde, hvordan man træner sine ben til et feminint udseende og hvilke hobbies, der appelerer til rige mænd.

Vis dette opslag på Instagram Oyster Etiquette - How to eat an Oyster with #elegance and according to #etiquette. - They might not be everyone’s cup of tea, but I think it’s good to at least try oysters once in your life. I personally love them and enjoy eating them just as they are without adding any toppings on! People usually add some lemon & in #restaurants #oysters always come served with condiments like cocktail sauce and mignonette sauce. Me personally, I just want the flavor of the sea and the meat, so no sauces for me! - Eating an oyster is very easy, but there are a few details to think of. First of, you will notice that you might not always be served an oyster fork. The kitchen might have prepared the oyster for you fully, by releasing the meat from the shell. If that’s been done, you will not receive a fork. - If fork is available, it’s usually located on the right side of your knife. It’s small in size and has got 3 pongs. You use it to gently release the meat from the shell and nothing else. You should never use it to pick up the meat from the shell and put it in your mouth. That’s an incorrect way of eating oysters. - Oysters are one of the few foods that we should eat with our fingers. (According to etiquette) You pick up the shell by keeping the hinge toward the back of your hand. Then you place the opposite side to your mouth, tilt your head back and slurp the meat discreetly down (with chewing of course!). You put the empty shell back on the ice, preferably by turning the shell upside down to show the waiters it’s finished. - Should you smell the oyster before eating? Yes, gently smell to see if it’s a healthy oyster. It should smell like a fresh ocean breeze and never have a foul smell. - Oysters are very nice to eat with a glass of #Champagne or #whitewine. The best part of oysters is that they contain very little #calories but have loads of #nutrients like: Vitamin B12, Iron, Zinc, Calcium, Potassium and Magnesium. Perfect #health kick! - Do you like oysters? If yes, how do you prefer eating them? What drink do you like to pair them with? - #etiquettetips #etiquettecoach #etiquetteexpert #diningetiquette #savoirvivre #elegantwoman #luxe Et opslag delt af Anna Bey - School of Affluence (@schoolofaffluence) den 2. Sep, 2018 kl. 12.06 PDT

»I begyndelsen talte jeg grimt og bandede. Jeg kunne være ne smule aggressiv. jeg plejede at drikke mig fuld - det er ikke stilfuldt,« siger hun og fortsætter:

»Jeg måtte finde ud af det hele selv, men jeg ønskede hele tiden, at der var nogen, der kunne hjælpe mig, for så var det gået meget hurtigere. Men de andre piger, jeg hang ud med holdt tæt. Ingen ville dele deres hemmeligheder,« siger Anna Bey om årsagen til, hun oprettede sin lille skole.

Selvom Anna Beys liv er blevet bedre, nu hvor hun både fester med Paris Hilton, er mandsopdækket af kærestens bodyguard og får udleveret en taskefuld pengesedler med ordene: »Værs'go at shoppe!«, så understreger hun, at selv en rigmandskone skal have en karriere eller opsparing at falde tilbage på.

»Hvis der sker min partner noget, vil jeg ikke efterlades på gaden,« siger hun til The Times.