»Det er et voldsomt rystende program.«

Sådan lyder det i en anmeldelse af dokumentaren 'Don't F**k With Cats', der forleden fik premiere på Netflix, og som allerede har fået stor opmærksomhed for sit indhold.

Flere har omtalt den som 'rystende' og 'forstyrrende', og anmelder hos det britiske medie The Guardian Stuart Heritage kalder den for 'årets mørkeste dokumentar':

»Mesterstykket her er, at historien simpelthen er utrolig. Og – det bør siges på forhånd – den er utroligt forstyrrende. Det kan ikke understreges nok. Der er øjeblikke, der er følelsesmæssigt sindsoprivende,« skriver han.

Hvis du ikke har set dokumentaren endnu – og gerne vil se den helt uden at vide, hvad den handler om – så skal du stoppe med at læse her.

For nedenunder følger et kort oprids af, hvordan sagen, som man følger i dokumentaren, begynder (men heller ikke mere end det, bare rolig).

Kort fortalt handler 'Don't F**k With Cats' om den virkelige historie om en mand, der anonymt begynder at uploade grusomme videoer af drab på katte på Facebook.

De brutale videoer fører til, at flere folk beslutter sig for at prøve at opspore manden – og derfra begynder jagten på ham, ligesom historien tager nogle blodige drejninger undervejs.

»Det er et voldsomt rystende program. Hvis du er det mindste utilpas med den her slags ting, så anbefaler jeg kraftigt, at du lader være med at se den,« skriver Stuart Heritage videre.

I det norske medie Dagbladet forklarer tv-anmelder Christopher Pahle, at dokumentaren er fascinerende og solid. Men den er også voldsom:

»De overlader klogeligt de allerværste billeder til fantasien og lader os hellere se reaktionern hos interviewobjekterne, som ser dem (videoerne, red). Det er slemt nok, og selv ikke de klarer at holde ud længe,« siger han og tilføjer:

»Synes du, dyremishandling er traumatisk, bør du nok skåne dig selv for denne.«