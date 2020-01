Dokumentarfilmen "Into the Deep" om drabsmanden Peter Madsen havde fredag premiere på stor filmfestival i USA.

En ny dokumentarfilm om den danske drabsmand Peter Madsen belønnes af filmmagasinet Ekko med fem ud af seks mulige stjerner.

Det sker, umiddelbart efter at filmen - der hedder "Into the Deep" - fredag havde premiere på den amerikanske filmfestival Sundance.

- Grum dokumentar kommer helt tæt på ubådsmorderen Peter Madsens storhedsvanvid og personlighedskult med en intensitet, der sætter dybe spor, lyder de indledende bemærkninger fra anmelder Niels Jakob Kyhl Jørgensen.

Peter Madsen blev i april 2018 idømt fængsel på livstid for på sin ubåd at have dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall.

Den britiske instruktør Emma Sullivan, der har instrueret "Into the Deep", var allerede i gang med dokumentaren, inden drabet fandt sted.

Hun fulgte blandt andet de unge, der hjalp Peter Madsen med hans projekter.

- Hun var som de andre blevet indfanget som en flue af en edderkop af hans karisma, humor, gåpåmod og intelligens. Hun var blevet en del af personlighedskulten og er derfor også den eneste, der med bare en smule berettigelse kan skildre den, lyder det i Ekkos anmeldelse.

Dokumentarfilmen kommer på Netflix på et endnu ukendt tidspunkt.

/ritzau/