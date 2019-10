Medarbejderne i en Elgiganten i Malmø alarmerede politiet, efter de så en mand med en mulig bombe i butikken.

»Der er massivt opbud af politi her. Der er politi over alt og manden står fortsat inde i butikken. Han står med et helt dødt blik og med ledninger ud af jakken,« sagde en af medarbejderne til Aftonbladet.

Anmeldelsen løb ind kort før middag og gik på, at en mand stillede sig ved kasserne og stirrede med et tomt blik i butikken.

B.T.'s reporter på stedet fortæller, at medarbejderne netop har fået lov til at gå ind i butikken igen.

Betjente ved butikken i Malmø. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Betjente ved butikken i Malmø. Foto: Mathias Øgendal

»Betjentene som står rundt omkring ved ingenting. De siger, de ikke har fået noget at vide, men vi kan se, at der stadig går folk rundt oppe på tagene og at der er en del politibiler,« siger B.T.'s reporter på stedet.

Dog kan Aftonbladet oplyse, at manden med det tomme blik blev anholdt kort efter klokken 13.

Medarbejderne ringede til politiet, som besluttede at både medarbejdere og kunder skulle evakueres. Politiet var massivt til stede ved butikken. Billeder viser betjente i fuldt bestyttelsesudstyr og med snigskytterifler.

Ifølge politiet var der imidlertid ingen fare for offentligheden på stedet. Det er i øjeblikket ukendt, om manden har begået nogen forbrydelse. Indsatschefen fra Malmø Politi, Calle Persson, havde ikke meget at sige om sagen til Aftonbladet.

»Vi holder øje. Vi tror stadig, at han ikke udgør nogen fare for udenforstående. Det skal dog afgøres, om han udgør en fare for sig selv eller politiet,« siger han.

Politiet har kørt manden til hospitalet, hvor han skal undersøges for at finde ud af, om han har brug for pleje.

»Manden er i øjeblikket ikke mistænkt for nogen forbrydelse, men vi vil undersøge hændelsen yderligere,« siger Filip Annas, talsmand for politiregionen Syd, til Aftonbladet.

Manden skal ikke være blevet såret i forbindelse med anholdelsen.