Politiet er netop rykket ud til et hospital midt i USAs hovedstad Washington D.C., hvor der er blevet anmeldt et skyderi. Situationen er endnu ikke under kontrol.

Det skriver Fox News' lokalstation Fox 5 DC.

Skyderiet blev anmeldt på Medstar Washington Hospital Center, som ligger centralt i Washington. Hospitalet er blevet evakueret af politiet, men det er endnu ikke blevet bekræftet fra officielt hold, at der har været en skudepisode på hospitalet.

Til gengæld skulle en patient på hospitalet have truet sin læge, fordi patienten var utilfreds med den behandling, vedkommende havde fået.