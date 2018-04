I videoen foroven kan du se, hvordan Bill Cosby bliver konfronteret af en topløs demonstrant, da han er på vej i retten tidligere på måneden.



Skuespilleren Bill Cosby er af et nævningeting dømt skyldig i at have forgrebet sig seksuelt på en kvinde, efter han havde bedøvet hende.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN.

Det er en domstol i Pennsylvania, der har behandlet sagen, der drejer sig om forbrydelsen, der er 14 år gammel.

Cosby slipper dog for at sidde i fængsel, mens han venter på strafudmålingen. På grund af en kaution er han på fri fod. Han har dog fået at vide af en dommer, at han ikke må forlade staten.

I forbindelse med skyldkendelsen reagerede Bill Cosby voldsomt. Han tordnede mod statsanklageren, der har ført sagen.

»Jeg brækker mig over dig,« lød det.

Ifølge nyhedsbureauet AP har den tidligere så folkekære skuespiller nægtet sig skyldig.

Han hævder, at der var givet samtykke fra den pågældende kvinde.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget den 80-årige Cosby for at have udsat dem for seksuelle overgreb. Mange af sagerne er dog juridisk forældet, og sagen i Pennsylvania er derfor den eneste, som indtil videre har ført til en strafferetlig behandling.

Den tidligere supermodel Janice Dickinson, skuespilleren Louisa Moritz og Carla Ferrigno er blandt dem, der føler sig forulempet.

Cosby har gennem hele det lange forløb fastholdt, at kvinderne frivilligt havde sex med ham

