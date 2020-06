Det var ikke udelukkende via sin egen eller familiens pengepung, at den ene af de anklagede i sagen om drabet på George Floyd kunne blive løsladt.

Thomas Lane, som den 37-årige tidligere politibetjent i Minneapolis Politi hedder, fik nemlig hjælp.

Det skriver den største avis i netop Minneapolis, Star Tribune.

Betalingen af kautionen på 750.000 dollars (ca. 5 mio. kr.) skete blandt andet ved hjælp af en online indsamling, som netop havde til formål at få Thomas Lane løsladt.

Online-indsamlingen foregik via en hjemmeside, hvor man kunne donere ved brug af tjenesten PayPal.

Hjemmesiden er sidenhen blevet taget ned - det samme er indsamlingen. Men screendumps - som B.T. har set - fra den kan fortsat findes online.

Her kan man blandt andet læse, Thomas Lanes forklaring af den tragiske episode, der ledte til George Floyds død.

'Da mr. Floyd modsatte sig at sætte sig ind bag i politibilen og lå på jorden, forsøgte Thomas Lane at få den ledende betjent Chauvin og de andre betjente til at lægge mr. Floyd på siden, da han var nervøs for måden, han blev fastholdt.'

Her ses de fire betjente: Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane og J. Alexander Kueng. Foto: HCSO Vis mere Her ses de fire betjente: Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane og J. Alexander Kueng. Foto: HCSO

'Thomas Lane tilkaldte ambulancen allerede inden, mr. Floyd mistede bevidstheden. På grund af kommandokæden blev Thomas Lane beordret til at blive på sin plads, selv efter han to gange havde foreslået at rulle ham om på siden.'

'Da ambulancen ankom, tøvede Thomas Lane ikke med at hoppe ind i den og påbegyndte hjertemassage for at redde mr. Floyds liv,' lød det blandt andet.

Den 10. juni lykkedes det for familien at indsamle penge nok til at betale den kaution, som lød på 750.000 dollar - hvilket svarer til godt fem millioner kroner.

Hvem og hvor mange, der har doneret penge til Thomas Lanes løsladelse, står ikke klart. Heller ikke hvor mange penge, der blev indsamlet. Men på den nu lukkede hjemmeside takkede Thomas Lane og familien for hjælpen.

'Lane og hans familie sætter stor pris på støtten og bønnerne i den svære tid.'

Netop Thomas Lanes rolle har der været debat om i forbindelse med drabet på George Floyd.

Det var blot Thomas Lanes fjerde dag i aktiv tjeneste, da han 25. marts deltog i anholdelsen af George Floyd i Minneapolis.

Anholdelsen blev filmet og gik lynhurtigt verden rundt, efter George Floyd mistede livet.

En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER

På videoen ser man Derek Chauvin siddende på George Floyds nakke i otte minutter og 46 sekunder, mens en anden betjent Tou Thao står og holder forbipasserende på afstand.

Thomas Lane deltog i den umiddelbare anholdelse og sad blandt andet på George Floyds ben, inden han blev beordret til at stå et andet sted af netop Chauvin.

Derfor mener nogle, at han faktisk ikke er skyld i de anklager, han er sigtet for.

Over for Star Tribune har Thomas Lanes advokat bekræftet, at en indsamling hjalp til at få ham ud af fængslet, mens han afventer sin retssag.

Hvor Thomas Lane nu befinder sig, vil advokaten, Earl Gray, ikke ud med, da man frygter for hans sikkerhed. Men han ville gerne fortælle til mediet, at Thomas Lane er sammen med sin kone.

Thomas Lane og de tre andre betjente, Alexander Kueng, Tou Thao og Derek Chauvin, blev fyret efter drabet på George Floyd.

Lane, Kueng og Thao er sigtet for medvirken til manddrab og medvirken til uagtsomt manddrab, mens den nu tidligere betjent, som knælede på George Floyds hals, Derek Chauvin, er sigtet for manddrab, der ikke er planlagt i forvejen - såkaldt '2nd degree murder'.

Thomas Lanes næste retsdag er planlagt til 29. juni.