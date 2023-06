»Der er ingen forbindelse mellem mr. Kohberger og ofrene.«

Jay Logsdon forsvarer den 28-årige kriminologi-studerende i sagen, hvor Bryan Kohberger står tiltalt for brutalt at have myrdet fire studerende i Idaho i efteråret 2022.

Kaylee Goncalves, Madison Mogen og Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin, lå og sov i et hus nær deres universitet, da en ukendt gerningsmand pludselig brød ind i huset og gik løs på dem med en kniv.

Hidtil har der ikke været noget fremme om et eventuelt motiv til drabene, og det har også været et åbent spørgsmål, hvorvidt den mistænkte Bryan Kohberger havde nogen form for relation til de dræbte.

Nu fastslår Kohbergers advokat altså, at forbindelsen mellem ofrene og hendes klient er ikke eksisterende.

Det skriver CNN.

Hun understreger også, at der ikke er fundet dna-spor, der kan linke ham til den forfærdelige forbrydelse.

»Der er ingen forklaring på den totale mangel på dna-beviser fra ofrene i mr. Kohbergers lejlighed, kontor, ihjel eller bil,« understreger hun.

Han har under hele sagen bedyret sin uskyld.

De fire drab skabte skræk og rædsel i lokalsamfundet i den måned, der gik, før Bryan Kohbeger blev anholdt og sigtet.