Bedstemor Tifany Machel Adams ville ikke have, at hendes børnebørn skulle se deres mor.

Børnenes mor, Veronica Butler, ønskede dog mere tid med sine børn end de domstolsbeordrede overvågede lørdagsbesøg, som hun fik lov til.

En kamp, som har varet i over fem år, skriver CNN.

16. april tog sagen en voldsom og forfærdelig drejning.

Ifølge myndighederne skulle Veronica Butler og veninden Jilian Kelley køre fra Hugoton, Kansas og til Oklahoma for at hente Veronica Butlers børn fra en fødselsdagsfest.

Samme dag blev deres bil fundet efterladt på en landevej nær grænsen mellem Kansas og Oklahoma.

Og 16. april blev begge kvinder bekræftet døde, skriver nyhedsbureauet AP News. Meldingen kommer, en dag efter at fire personer er blevet anholdt og sigtet for drab og kidnapning.

Og nu har man sat navn og billede på de anholdte. Noget som sender et koldt gys ned af ryggen på de fleste.

Disse er bare nogle af de detaljer, som efterforskere har fremlagt i erklæringer om sandsynlig årsag, der er indsendt som en del af anmodninger om arrestordrer til anholdelse af bedstemor Adams, hendes kæreste Tad Cullum og ægteparret Cole og Cora Twombly.

Hver er blevet anklaget for to tilfælde af drab, to tilfælde af kidnapning og en anklage om sammensværgelse om at begå mord i forbindelse med drabene på Butler, der havde børn med Adams' søn, og en anden kvinde, Jilian Kelley.

Øverste række: Cole Twombly og Cora Twombly. Nederste række: Tad Cullum og Tifany Machel Adams Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation Vis mere Øverste række: Cole Twombly og Cora Twombly. Nederste række: Tad Cullum og Tifany Machel Adams Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation

De fire mistænkte blev ført ind i Texas County Courthouse onsdag, hver for sig, lænket og iført en stribet fængselsdragt og beskyttelsesvest.

I februar rejste Adams, hendes kæreste og parret til Butlers hjem nær Hugoton, Kansas, med det formål at dræbe hende, fortalte et vidne til efterforskerne.

De planlagde at kaste en ambolt gennem Butlers forrude, mens hun kørte, begrundet i, at det ville ligne en ulykke, da ambolte regelmæssigt falder af arbejdskøretøjer, tilføjede vidnet.

Men Butler forlod ikke sit hjem.

Omtrent på det tidspunkt foretog bedstemor Adams en onlinesøgning efter, hvordan man kunne få nogen ud af deres hus. Hun søgte også på smerteniveauet via en strømpistol, våbenbutikker og forudbetalte mobiltelefoner, sagde efterforskere.

Hun købte tre forudbetalte, uregistrerede telefoner fra sin nærmeste Walmart i februar. Dage efter Butler ansøgte om flere besøg med sine børn i marts, købte Adams fem strømpistoler i en lokal våbenbutik.

Så i påskeweekenden gav Adams fri til kvinden, der normalt overvågede Butlers besøg med hendes børn. De små børn gik for at overnatte hos nogle bekendte.

Og dagen efter, lørdag den 30. marts, blev deres mor myrdet, står der i retsdokumenterne.

Efterforskere mener også, at Adams var den sidste person, der var i kontakt med Butler.

Bedstemor Adams fik hjælp af Cole og Cora Twombly til at udføre sin ugerning. Twombly-parret kendte bedstemor Adams gennem religiøse møder.

Den 16-årige datter af Cora Twombly blev et afgørende vidne til efterforskerne, der sammensatte den sandsynlige årsagserklæring.

Teenageren sagde, at hun havde hørt gruppesamtaler om, at Adams' børnebørn var i fare, hvis de var sammen med Veronica Butler.

Da teenageren stod op omkring kl. 10 den lørdag, var Twomblys ude, som de havde sagt, de ville være. De kom tilbage omkring middagstid og kørte en blå og grå Chevrolet pickup, de ejede, og en blå flatbed pickup ejet af en slægtning.

Datteren fik besked på at rense Chevrolet pickuppen indvendigt. Da hun spurgte, hvad der var sket, fik hun at vide, at tingene ikke var gået som planlagt, men at de ikke skulle bekymre sig om Veronica Butler igen.

Til sidst spurgte datteren Cora Twombly, om de havde puttet ligene i en brønd.

Her fik at vide, 'at det var 'noget i den dur.'

Onsdag skal de afhøres igen. hvad der sker med børnene vides ikke.