Det højtstående konservative parlamentsmedlem Neil Parish er endt i et stormvejr.

Det sker efter, han er blevet anklaget for at se porno på sin telefon i Underhusets sal.

Flere har i den forbindelse fortalt, at de mener, hans position er uholdbar og upassende, og han derfor bør stoppe som parlamentsmedlem.

Det skriver flere medier herunder Sky News og The Guardian.

Parish antyder selv, at han muligvis har åbnet pornoen ved et uheld. Men på nuværende tidspunkt afviser han opfordringen om at træde tilbage som parlamentsmedlem.

Parish sagde, at han ville overveje sin stilling som parlamentsmedlem efter resultatet af undersøgelsen, der netop et i gang om sagen, og fortalte i den forbindelse:

»Jeg bliver ikke, hvis jeg bliver fundet skyldig.«

Hans kone, Sue Parish, fortalte Times, at beskyldningerne 'alle sammen var meget pinlige'.

»Folk burde ikke se på pornografi. Han ville aldrig bare sidde der blandt folk og kigge. Han ville aldrig bare gøre det mens han vidste, folk kiggede,« fortæller hun.