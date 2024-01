Apple udbetaler nu forlig, efter selskabet i et amerikansk gruppesøgsmål anklages for bevidst at gøre ældre iPhones langsommere.

Sagsøgerne modtager en lille bid af et samlet forlig på 500 millioner dollar – det ender dog i blot cirka 92 dollar eller 625 kroner per person.

Anklagerne går på, at Apple gennem opdateringer har gjort iPhone-ejeres telefoner langsommere og på den måde, vurderer nogle, motivere dem til at købe en ny telefon eller et nyt batteri.

Apple indgik forlig i det langvarige søgsmål i 2020, men afviste ifølge BBC at have gjort noget forkert – selskabet var blot bekymret over omkostningerne ved at fortsætte sagen, lød det dengang.

Forsvaret fra selskabet lød, at iPhone-batterierne med tiden yder dårligere, og at en hastighedssænkning derfor ville forlænge telefonernes levetid.

Efter søgsmålet i USA er en lignende sag nu også blevet rejst i Storbritannien.

Sagen i USA omfatter iPhone 6 og 7, mens den i Storbritannien også omfatter iPhone 8, 8 Plus og X.

Der er endnu ikke indgået forlig i sagen i Storbritannien.