Anklagerne er hårde mod Timothy Hale-Cusanelli. Brutale.

Han kan ikke fordrage kvinder. Han kan ikke udstå minoriteter. Han hader jøder og ytrer sig gerne om det. Og så er han anklaget for at være en af mange højreradikale, som brød ind i den amerikanske kongres 6. januar. Og sagen har fået yderligere opmærksomhed på grund af den 30-årige mands skæg.

Billederne bliver delt flittigt på sociale medier.

Og nyhedsmedier som CNN og Washington Post har opfanget og beskrevet sagen om Timothy Hale-Cusanelli, der er en del af reserven i den amerikanske hær og arbejder på en af flådens baser.

Symbolikken i skægget er da heller ikke til at tage fejl af.

En lille klump samlet på den midterste del af overlæben lige under næsen.

Et såkaldt Hitler-skæg.

Timothy Hale-Cusanelli står anklaget for at have deltaget i stormen på den amerikanske Kongres.

Det er som sådan ikke en del af anklagen mod Timothy Hale-Cusanelli, men det er en del af anklagerens forsøg på at bevise, at han er nazisympatisør, der netop brød ind i Kongressen, fordi han støtter sager på den yderste højrefløj i USA.

Anklagemyndigheden har rejst syv anklagepunkter mod Hale-Cusanelli. De tæller blandt andet, at han har været med til at forhindre Kongressen i at udføre sit arbejde, civil ulydighed, samt at han har opført sig uordentligt i kongresbygningen.

Som en del af anklagerne mod Hale-Cusanelli har flåden igangsat sin egen undersøgelse.

Ifølge flere amerikanske medier skal flådens efterforskningsenhed blandt andet have snakket med 44 af den 30-åriges kollegaer.

Af dem har 34 sagt, at han har 'ekstreme holdninger, når det kommer til jøder, minoriteter og kvinder', som det lyder i anklageskriftet.

Billede af Timothy Hale-Cusanelli i Kongressen 6. januar. Der er tale om et overvågningsbillede, som anklagemyndighedem bruger i sagen mod ham.

Og en af hans overordnede har fortalt til efterforskerne, at Hale-Cusanelli ofte kunne finde på at udspørge folk, om de var jøder, mens en underofficer i flåden beskrev, hvordan Hale-Cusanelli havde sagt, at 'jøder, kvinder og sorte er i den nederste del af totempælen'.

Timothy Hale-Cusanellis forsvar har endnu ikke udtalt sig om anklagerne mod ham.

Men i de papirer, som forsvaret har indgivet til retten, fremgår det, at Hale-Cusanelli selv afviser at være for et hvidt overherredømme og have racistiske holdninger.

Samtidig afviser forsvareren, at Hale-Cusanelli skulle være voldelig. Og i den forbindelse mener man, at han skal have lov til at blive løsladt mod kaution, mens sagen behandles.

Efterforskningen af stormløbet på Kongressen i tal Stormløbet på Kongressen i Washington D.C. bliver kaldt den største efterforskning i USA's historie. Tallene er da også voldsomme: 340 personer er så vidt anklaget

100 nye anklagede forventes at komme til

270.000 tip på sociale medier har FBI modtaget

56 kontorer rundt om i USA er involveret i efterforskningen

900 ransagninger er blevet udført

15.000 timers overvågningsbilleder er blevet indsamlet

1.600 elektroniske enheder er blevet indsamlet

80.000 med 93.000 vedhæftede dokumenter er blevet lavet

42 delstater i USA har personer, som deltog i stormløbet mod Kongressen

29 anklagede kommer fra Texas, der er den delstat med flet anklagede så vidt. Dernæst følger New York med 25 og Florida og Pennsylvania med 24.

48 højreekstreme grupper menes at have været involveret. Blandt dem er Proud Boys, Three Procenters og Oath Keepers

36 anklagede er nuværende eller tidligere medlemmer af det amerikanske forsvar

5 anklagede personer har været eller er en del af en politimyndighed

Timothy Hale-Cusanellis deltagelse i stormløbet på Kongressen har allerede fået konsekvenser for den 30-årige, som er blevet afskediget fra sit job i reserven.

Sagen om Hale-Cusanelli er langtfra den eneste, som finder sted efter begivenhederne 6. januar, hvor tusindvis af Trump-støtter brød ind i Kongressen, og flere personer mistede livet.

Den seneste optælling viser, at forskellige anklagemyndigheder i USA så vidt har rejst sag mod 304 personer.

Det forventes desuden, at mindst 100 mere vil blive anklaget i efterforskningen, der er blevet kaldt den største i amerikansk historie.

Således er anklagemyndigheden ved at gennemgå mere end 270.000 tip fra sociale medier alene. Efterforskningen finder sted på mindst 56 enheder rundt om i landet, der har udført mere end 900 ransagninger.