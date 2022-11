Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To amerikanske teenageelever dræbte tilsyneladende deres spansklærer på grund af dårlige karakterer, som hun gav den ene af dem.

Det afslører anklagerens bemærkninger i retsdokumenterne tirsdag.

De nye detaljer viser for første gang motivet, siden Willard Miller og Jeremy Everett Goodale blev arresteret og sigtet for mordet på den 66-årige Nohema Graber den 2. november 2021.

De to teenagere havde mødtes på skolen i Fairfield for at tale om de dårlige karakterer om eftermiddagen, hvor hun blev myrdet. Det skriver New York Post.

»De er tilsyneladende motivet for mordet på Nohema Graber, som direkte involverer Miller,« hedder det i retsdokumenterne, ifølge advokat Scott Brown.

Miller selv nægter ethvert kendskab til lærerens død. Men han har senere indrømmet, at han vidste, hvad der foregik, men han havde ikke deltaget.

Hans forklaring var, at »en gruppe maskerede mænd« dræbte Graber. Og tvang ham til at skaffe liget af vejen.

Vidner taler dog imod denne version. De opdagede to unge mænd køre Grabers bil ud af parken, mindre end en time efter hun ankom.

Bilen blev stillet for enden af en markvej. Vidnerne så de to teenagedrenge, der kom vandrende tilbage ad den samme vej.

Trangen til at prale afslørede dog mordet. Goodale pralede tilsyneladende af mordet til en ven i en Snapchat konversation. Han nævnte både sig selv og Miller ved navn i forbindelse med Grabers død.

Millers advokat Christine Branstad siger dog, at fire arrestordrer var udstedt illegalt. Domstolen bør annullere dem alle.

Og beviserne fra Snapchat bør ikke bruges, ligesom oplysninger han gav til politiet og informationer, der er taget fra hans mobiltelefon, ikke bør anvendes.

De to drenge er nu 17 år gamle, og de bliver stillet for retten som voksne.

Millers retssag begynder først den 20 marts næste år. Goodales den 5. december i år.