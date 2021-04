Minneapolis er på den anden ende.

Nærmest hvert øjeblik kan dommen falde i sagen om det påståede drab på den 46-årige sorte mand George Floyd. Bliver den drabsanklagede tidligere politibetjent Derek Chauvin frikendt, så vil byen og USA være en krudttønde, der kan gå af.

Hele USAs kollektive øje er rettet mod delstaten Minnesota. Og specielt én sætning under de afsluttende bemærkninger i retssagen har fået stor opmærksomhed på sociale medier.

Den faldt fra anklageren i sagen, da juryen mandag skulle have de sidste ord med på vejen, inden de trak sig tilbage for at finde fælles fodslag i sagen, der følges i hele verden.

Og den omhandlede nogle af de tekniske detaljer i sagen, der helt grundlæggende handler om, hvorfor George Floyd mistede livet i forbindelse med en anholdelse sidste år.

Forsvaret i sagen har blandt andet forsøgt at argumentere for, at George Floyd ikke mistede livet, fordi betjenten Derek Chauvin knælede på hans hals i mere end ni minutter, men i stedet fordi George Floyd havde problemer med hjertet.

Og det forsvar greb anklageren og løb med i de afsluttende bemærkninger.

»I er blevet fortalt, at Hr. Floyd døde fordi, hans hjerte var for stort, men i virkeligheden døde George Floyd fordi, Hr. Chauvins hjerte var for lille,« sagde anklageren Jerry Blackwell.

Anklageren i sagen mod Derek Chauvin, der er tiltalt for drabet på George Floyd, Jerry Blackwell under retssagen. Foto: POOL

Og det har fået stor opmærksomhed på sociale medier.

Blandt andet har den amerikanske skuespiller og aktivist George Takei tweetet om episoden. Det har han høstet mere end 13.000 likes på.

MSNBC-journalisten Kyle Griffin har fået mere end 10.000 likes på at beskrive detaljen.

CNN-journalisten Josh Campbell har tweetet videoen af øjeblikket. Mere end 5.000 likes.

Mandag trak juryen sig tilbage efter den flere uger lange retssag. Nu skal de 12 medlemmer se, om de kan blive enige om en afgørelse.

Det kan ske om fem minutter eller om fem dage.

Imens holder USA og Minneapolis vejret.

Guvernøren i Minnesota, hvor Minneapolis ligger, Tim Walz, har i dagene op til domsafsigelsen valgt at indføre en 'forebyggende krisetilstand' i byen.

Store demonstrationer har nærmest været hverdag, siden George Floyd mistede livet sidste år. Foto: CHANDAN KHANNA

Det sker, da man frygter nye uroligheder kan bryde ud i lys lue.

I forbindelse med George Floyds død for omkring et år siden stod store dele af Minneapolis i flammer.

Tusindvis af demonstranter gik i gaderne, hvor plyndringer, nedbrændte politistationer og adskillige sårede var en realitet.

Det spredte sig hurtigt fra Minneapolis, til resten af USA, Europa og Danmark.

En gruppe mennesker samlet foran et vægmaleri af George Floyd. De kommende timer og dage afgøres retssagen mod den formodede drabsmand. Foto: Angela Weiss

Senest har dele af Minneapolis og tvillingebyen Saint Paul været på den anden ende, da den blot 20-årige sorte mand Daunte Wright blev skudt og dræbt af en politibetjent i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center.

I dagevis har politiet med delvis succes mødt demonstranterne i gaderne for forsøge at holde ro og orden.

Nu venter USA og Minneapolis så på, om det hele eksploderer igen.

Det kan ske, hvis Derek Chauvin frikendes.