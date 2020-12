Facebook har skadet konkurrencen ved at opkøbe mindre firmaer for at fjerne konkurrence, mener anklagere.

Verdens største sociale medie, Facebook, er blevet sagsøgt af de amerikanske konkurrencemyndigheder, Federal Trade Commission (FTC), og en række delstater for ulovligt monopol.

Det har Letitia James, der er justitsminister i delstaten New York, oplyst på et pressemøde onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters og teknologimediet The Verge.

Letitia James har anlagt søgsmålet, som yderligere 47 anklagere rundtom i landet herefter har sluttet sig til.

Hun mener, at Facebook har skadet konkurrencen ved at have brugt "enorme mængder penge" på at opkøbe firmaer såsom Instagram og WhatsApp for dermed at stoppe dem fra at udgøre en konkurrencemæssig trussel.

- I næsten et årti har Facebook udnyttet sin dominans og sit monopol til at knuse mindre rivaler og fjerne konkurrencen, alt sammen på bekostning af de daglige brugere, siger hun i en pressemeddelelse.

- I dag tager vi skridt mod at forsvare de millioner af forbrugere og mange mindre virksomheder, der er blevet skadet af Facebooks ulovlige adfærd, siger hun i meddelelsen.

Facebook har eksisteret siden 2004, hvor det har tilbudt en platform, hvor brugere gratis kan dele indhold online i bytte for deres tid, opmærksomhed og personlige oplysninger.

Mediegiganten tjener blandt andet penge ved at målrette reklamer mod brugerne baseret på de enorme mængder af informationer, den har om dem, deres venner og interesser.

Stævningen af Facebook er ifølge Ritzau Finans den hidtidige kulmination på en undersøgelse, der blev indledt i 2019.

Hvis Facebook i sidste ende taber sagen, kan domstolene beslutte sig for at splitte koncernen op. Facebook ejer foruden det sociale medie af samme navn også WhatsApp, Messenger og Instagram.

Det er anden gang på to måneder, at et af de helt store teknologiselskaber i USA bliver sagsøgt for at bryde på konkurrencereglerne.

I oktober var det USA's justitsministerium, der lagde sag an mod Alphabet, som ejer Google og YouTube, for at misbruge sin dominerende stilling inden for søgninger på internettet.

/ritzau/