En hvid betjent handlede i selvforsvar, da han skød en sort mand bevæbnet med en kniv, siger distriktsadvokat.

Anklagere har tirsdag frikendt en hvid politibetjent, der i august skød en sort mand ved navn Jacob Blake flere gange i ryggen i byen Kenosha i delstaten Wisconsin.

Distriktsadvokat i Kenosha County Michael Graveley konkluderer således, at politibetjenten, Rusten Sheskey, handlede i selvforsvar. Derfor bliver der ikke rejst tiltale mod ham.

Beslutningen om hverken at retsforfølge Sheskey eller de to andre betjente, som var til stede under hændelsen den 23. august, kan meget vel antænde nye demonstrationer i USA.

I de senere år har der været flere store protester i USA, når hvide politibetjente er sluppet ustraffet fra at have skudt sorte personer.

Under politiets indblanding i en sag om vold angiveligt begået af Jacob Blake skød Rusten Sheskey mod Blakes ryg syv gange på tæt hold, da Jacob Blake åbnede bilen til sin dør.

Skuddene ramte ham fire gange og lammede ham fra taljen og ned.

Dele af hændelsen blev filmet på en mobiltelefon og siden delt på nettet.

Ifølge embedsmænd var Blake på gerningstidspunktet bevæbnet med en kniv, og han nægtede angiveligt at følge politiets ordre om at lægge den fra sig.

Dette gav Rusten Sheskey retten til at handle i selvforsvar, konkluderer distriktsadvokat Michael Graveley.

- Det er fuldstændig uomtvisteligt, at Jacob Blake var bevæbnet med en kniv under dette møde, siger Graveley. Han tilføjer, at Blake adskillige gange har indrømmet over for efterforskere, at han havde en kniv på sig.

De betjente, der var kaldt ud til stedet, havde fået at vide, at der var en arrestordre mod Jacob Blake for vold i hjemmet samt seksuelt overgreb, oplyser Michael Graveley.

Betjentene forsøgte derfor at tilbageholde Blake, og de brugte flere gange en strømpistol mod ham. Men Jacob Blake modsatte sig ifølge Graveley anholdelsen.

Distriktsadvokaten oplyser videre, at Blakes kniv ikke er synlig i videoen, ligesom at mobiloptagelsen først begynder, efter at betjentene har forsøgt at anholde ham.

Imens hævder Jacob Blakes advokat, Ben Crump, at Blake forsøgte at stoppe en slåskamp, da han blev skudt foran sine tre sønner på tre, fem og otte år.

/ritzau/Reuters