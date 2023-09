Polen har i weekenden kunnet læse den ene grusomhed efter den anden. Og søndag er det blot blevet ved.

To personer, en 20-årig kvinde og en 54-årig mand, blev fredag anholdt.

Ifølge polske anklagere er der tale om far og datter. De boede sammen, levede i et parforhold og fik sammen to børn.

To børn, som de, ifølge anklagerne, dræbte i fællesskab, da børnene var nyfødte. Og de lig plus et tredje lig fandt politiet lørdag, da man udgravede kælderen til huset, de boede i, skriver det polske medie Fakt.

Alt sammen er foregået i den lille landsby Czerniki, hvis borgere ikke lægger skjul på, at de er ramt af chok i øjeblikket.

Czerniki ligger en times kørsel fra Gdansk.

Her har familien bestående af den 54-årige mand, hans hustru og deres 12 børn boet hele livet.

Hustruen døde for 15 år siden.

Siden har familien fortsat været en del af det lille lokalsamfund – og de bliver beskrevet som venlige og imødekommende. Naboer har dog bemærket, at der kom en del skrig fra huset.

Det fandt de dog ikke underligt, »når så mange børn boede i huset«, skriver mediet Gazeta.

Men tilsyneladende har uhyggelige hændelser fundet sted bag lukkede døre.

Ifølge myndighederne levede faren og datteren i et forhold og fik sammen to børn.

Politiet mener, at det seneste barn blev født for tre uger siden og kun levede ganske få dage. Sms'er viser angiveligt, at den 20-årige kvinde har skrevet, at barnet »græder rigtig meget«. Det førte til, at hun sendte en ny sms med spørgsmålet om, hvad de skulle gøre ved det.

I timerne efter tog de livet af barnet, skriver polske medier om sigtelsen.

Samtidig mener anklagerne, at de i fællesskab dræbte et andet nyfødt barn i årene forinden.

Mediet skriver, at den 20-årig er sigtet for to drab. Den 54-årige er derimod sigtet for tre drab. Ifølge politiet dræbte han to børn sammen med sin 20-årige datter.

Det tredje barn fik han angiveligt sammen med sin ældre datter. Udover drab, er han desuden sigtet for to tilfælde af incest.

Hvordan børnene skulle være blevet dræbt, er ukendt. Politiet afventer således resultaterne fra obduktionerne.

Polsk politiet arbejder i mellemtiden på at opretholde anholdelserne af den 20-årig kvinde og 54-årig mand.

Begæringer om disse er sendt til retten søndag klokken 16, skriver Fakt.

I mellemtiden fortsætter undersøgelser og udgravninger ved familiens hus. Under stor bevågenhed.

Polsk politi udtaler afsluttende til Fakt, at »selv de mest erfarne efterforskere aldrig har set en så makaber sag i deres professionelle liv«.

Af den årsag har en politipsykolog også bistået arbejdet omkring huset.