Elizabeth Holmes var en lysende stjerne på tech-himlen og blev kaldt 'den kvindelige Steve Jobs'.

Men det hele var svindel – og nu kan der føjes yderligere alen til hendes fald fra tinderne.

Efter planen skulle 38-årige Holmes begynde at afsone dommen på 11 års fængsel, 27. april.

Står det til anklagemyndigheden, skal tidspunktet for afsoningen fremrykkes.

Det skyldes, at Holmes, efter anklagemyndighedens opfattelse, forsøgte at flygte ud af USA få dage efter, at hun blev kendt skyldig i den opsigtsvækkende bedragerisag.

Det fremgår af nye retsdokumenter, skriver flere medier. Herunder CNN.

»Myndighederne blev 23. januar 2022 opmærksomme på, at den anklagede Holmes havde bestilt en international flytur til Mexico med afgang 26. januar 2022, og uden en returbillet,« skriver anklagemyndigheden i retsdokumentet.

»Først da myndighederne tog denne uautoriserede flyvning op med forsvareren, blev turen aflyst,« tilføjes det.

»Undskyld,« sagde Elizabeth Holmes igen og igen, da hun var i retten. Foto: Vicki Behringer/Ritzau Scanpix

Derfor mener anklagemyndigheden, der er reel risiko for, at den nu detroniserede tec-dronning og Theranos-grundlægger igen vil forsøge at flygte fra USA og lovens lange arm.

»Incitamentet til at flygte har aldrig været større,« lyder det fra anklagemyndigheden, som henviser til, at Holmes snart skal i fængsel.

Elizabeth Holmes blev kendt skyldig i starten af januar sidste år, og i november blev straffeudmålingen udmålt til 11 års fængsel i en sag, hvor hun blandt andet blev kendt skyldig i bevidst at have svindlet investorer.

Investorer, der troede på den unge kvinde, der i årevis imponerede med sine visioner om at revolutionere laboratorietest.

Med blot et par enkelte dråber blod kunne de test, hendes virksomhed Theranos havde udviklet, opdage forskellige sygdomme og analysere andre tilstande på ekstremt kort tid. Hævdede hun.

Det virkede ikke.

I stedet lænede virksomheden sig om af test fra maskiner fremstillet af Siemens.

Før det blev opdaget, opnåede Elizabeth Holmes dog stjernestatus. Flere kaldte hende den kvindelige udgave af Apple-stifter Steve Jobs, ligesom prominente magasiner som Forbes og Fortune bragte hendes ansigt og visioner på deres forsider.

Elizabeth Holmes og hendes mand Billy Evans fotograferet ved retten i San Jose, Californien. Foto: John G. Mabanglo/Ritzau Scanpix

Men så blev hun afsløret.

Eventyret om den visionære Elizabeth Holmes blev pillet fra hinanden og endte i stedet som en kedelig fortælling om en kvinde, der havde tjent på andres desperate håb.

»Jeg er knust over mine fejl. Jeg har følt dyb smerte for det, folk gik igennem, fordi jeg svigtede dem.«

»Jeg fortryder mine fejl med hver eneste celle i min krop,« lød det fra den tårevædede Elizabeth Holmes under retsmødet i november, hvor hun modtog dommen på 11 års fængsel.